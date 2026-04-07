Ten klasyk o napadach podbił platformę. Kto nie oglądał, niech żałuje

Media nie mogą się nadziwić, dlaczego taki film jak "Crime 101" nie poradził sobie w box office i nie był w stanie odzyskać 90 milionów kosztów, jakie pochłonęła produkcja (zarobił ok. 72 mln). Krytycy i widzowie są zgodni co do jednego - to umiejętnie nakręcony, trzymający w napięciu thriller z doborową obsadą. Obowiązkowy dla tych, którzy lubują się w filmach o napadach. Tak też był reklamowany - ale jak widać, marketing nie podziałał w jego przypadku. Dzięki Prime Video, film zyskał drugą szansę i drugie życie. I zaszczytne pierwsze miejsce w rankingu.

Dalsza część tekstu pod wideo

"Crime 101" doceniony dopiero na Prime Video

Chciałoby się powiedzieć, że "w końcu". Odkąd "Crime 101" trafił na platformę Prime Video, nie traci czasu. Bez problemu wskoczył na pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych produkcji, dostępnych w Polsce. A my się wcale temu nie dziwimy - to jeden z najbardziej wciągających thrillerów roku 2026. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Zwyczajnie, dopiero teraz znalazł się we właściwym miejscu i o właściwym czasie.

"Crime 101" o czym opowiada?

A o niczym innym, jak o złodzieju klejnotów, w którego wcielił się Chris Hemsworth. Produkcja zabiera widzów do osadzonego w słońcu, surowego krajobrazu przedmieść Los Angeles. To tam właśnie grasuje nieuchwytny złodziej klejnotów, którego seria napadów wzdłuż autostrady 101 wprawia stróżów prawa w prawdziwą konsternację. Gdy planuje skok życia, spotyka na swojej drodze sfrustrowaną agentkę ubezpieczeniową (Halle Berry), stojącą na życiowym rozdrożu. Mamy tu także postać zdeterminowanego detektywa (Mark Ruffalo), przekonanego, że rozpracował schemat działania sprawcy i jest coraz bliżej jego schwytania. Tymczasem, z dnia na dzień, stawka rośnie. Im bliżej napadu, tym granica między łowcą a ofiarą zaczyna się zacierać, a cała trójka staje przed wyborami, które odmienią ich życie na zawsze – bez drogi powrotnej.

Baza scenariusza filmu to nowela Dona Winslowa pod tym samym tytułem. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Bart Layton (American Animals, The Imposter). W obsadzie zobaczymy także Barry'ego Keoghan'a, Monicę Barbaro, Corey'a Hawkins'a, Jennifer Jason Leigh i Nick'a Nolte.