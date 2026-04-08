Nutella poleciała w kosmos. Mały słoik, a wywołał nie lada sensację

Nutella jest kosmiczna. Są na to dowody

Media z całego świata, w tym CNN, uznały jednogłośnie, że pojawienie się na ekranie Nutelli, stało się "najlepszą reklamą w historii". I choć NASA zaprzecza, aby to było zamierzone działanie marketingowe, trzeba przyznać, że o marce mówi się teraz na całym świecie. Producent (Ferrero) zyskał naprawdę dobrą ekspozycję i to przez zupełny przypadek.

Nutella podczas misji kosmicznej Artemis II, X

Moment, kiedy słoik Nutelli pojawił się w kadrze, zbiegł się z historycznym osiągnięciem załogi, czyli przekroczeniem rekordowej odległości ok. 406 tysięcy kilometrów od Ziemi. Internauci od razu podchwycili temat i Nutella zaczęła być komentowana jeszcze żywiej, niż do tej pory.

Reklama, która miała nie być reklamą

NASA zaprzecza, żeby to było jakiekolwiek lokowanie produktu. To czysty zbieg okoliczności, który wyniknął z preferencji i potrzeb członków załogi. Obok niej na pokładzie pojawił się też makaron z serem, wołowina oraz zapiekanki warzywne.

NASA nie wybiera żywności dla astronautów w oparciu o współpracę z markami. To nie było lokowanie produktu. zapewniła rzeczniczka agencji Bethany Stevens.