Kosmos

Nutella poleciała w kosmos. Mały słoik, a wywołał nie lada sensację

To była niezamierzona, ale prawdziwie kosmiczna reklama najsłynniejszego masła orzechowego świata - Nutelli. To właśnie słoik tego słynnego smarowidła pojawił się w trakcie transmisji z misji kosmicznej Artemis II. Nutella w momencie stała się jednym z najchętniej komentowanych elementów relacji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
09:57
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nutella jest kosmiczna. Są na to dowody

Media z całego świata, w tym CNN, uznały jednogłośnie, że pojawienie się na ekranie Nutelli, stało się "najlepszą reklamą w historii". I choć NASA zaprzecza, aby to było zamierzone działanie marketingowe, trzeba przyznać, że o marce mówi się teraz na całym świecie. Producent (Ferrero) zyskał naprawdę dobrą ekspozycję i to przez zupełny przypadek.

Dalsza część tekstu pod wideo
Nutella podczas misji kosmicznej Artemis II, X

Moment, kiedy słoik Nutelli pojawił się w kadrze, zbiegł się z historycznym osiągnięciem załogi, czyli przekroczeniem rekordowej odległości ok. 406 tysięcy kilometrów od Ziemi. Internauci od razu podchwycili temat i Nutella zaczęła być komentowana jeszcze żywiej, niż do tej pory. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot kuchenny planetarny ARIETE 1598/1 2100W z blenderem kielichowym
Robot kuchenny planetarny ARIETE 1598/1 2100W z blenderem kielichowym
0 zł
619.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 619.99 zł
Robot kuchenny planetarny ARIETE Vintage 1588/03 2400W
Robot kuchenny planetarny ARIETE Vintage 1588/03 2400W
0 zł
569 zł - najniższa cena
Kup teraz 569 zł
Robot kuchenny planetarny BLAUPUNKT SMM501 1500W
Robot kuchenny planetarny BLAUPUNKT SMM501 1500W
0 zł
479 zł - najniższa cena
Kup teraz 479 zł
Advertisement

Reklama, która miała nie być reklamą

NASA zaprzecza, żeby to było jakiekolwiek lokowanie produktu. To czysty zbieg okoliczności, który wyniknął z preferencji i potrzeb członków załogi. Obok niej na pokładzie pojawił się też makaron z serem, wołowina oraz zapiekanki warzywne. 

NASA nie wybiera żywności dla astronautów w oparciu o współpracę z markami. To nie było lokowanie produktu.

zapewniła rzeczniczka agencji Bethany Stevens. 

Jak widać, w świecie mediów społecznościowych, nawet przypadkowa obecność produktu w odpowiednim kontekście, może wygenerować ogromne zasięgi i zaangażowanie, stając się "viralem". 

Parownica do ubrań Philips
Image
telepolis
artemis 2 ukryta reklama badania kosmosu eksploracja kosmosu Nutella w kosmosie
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: NASA, X, CNN, People, wiadomoscihandlowe.pl