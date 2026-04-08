Polacy chcą oszczędzać. PKO BP z super promocją jeszcze 15 dni

PKO BP: promocja dla nowych środków tylko do 24 kwietnia 2026

Co należy zrobić, aby skorzystać z promocji? Krok pierwszy to założenie Konta Oszczędnościowego Plus (można to zrobić za pomocą aplikacji IKO). W promocji "3,75% w skali roku do 250 tys." mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Za otwarcie konta i prowadzenie go, klient nie płaci. Jak zatem to wszystko działa?

Odsetki powiększają twoje saldo co miesiąc - nie tracisz ich przy wpłacie oraz wypłacie gotówki. Przez 90 dni od pierwszej wpłaty nowych środków masz niezmienne, promocyjne oprocentowanie 3,75% w skali roku do 250 tysięcy złotych. czytamy na stronie PKO BP.

Dla nadwyżki nowych środków ponad 250 000 zł obowiązuje już oprocentowanie standardowe. Dni trwania promocji (90) liczone są od dnia, w którym klient przystąpi do promocji.

Bank poleca też usługę Autooszczędzania

Każdy kto, chce oszczędzić jeszcze bardziej, może jednocześnie korzystać z funkcji Autooszczędzania i odkładać regularnie drobne kwoty. Usługa ta nic nie kosztuje, można ją włączać i wyłączać, kiedy tylko chcemy.

Promocja trwa od 20 marca do 23 kwietnia 2026 i wtedy też powinna nastąpić pierwsza wpłata. Wszystkie szczegółowe wytyczne są zawarte w regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej banku.