Polacy chcą oszczędzać. PKO BP z super promocją jeszcze 15 dni
PKO BP ma w swojej ofercie całkiem interesującą promocję dla wszystkich, którzy chcą ulokować nowe środki. To aż 3,75% zysku w skali roku, dlatego warto zapoznać się z warunkami. Co najważniejsze, z promocji można skorzystać jeszcze przed dwa tygodnie, do 23 kwietnia 2026 roku.
PKO BP: promocja dla nowych środków tylko do 24 kwietnia 2026
Co należy zrobić, aby skorzystać z promocji? Krok pierwszy to założenie Konta Oszczędnościowego Plus (można to zrobić za pomocą aplikacji IKO). W promocji "3,75% w skali roku do 250 tys." mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Za otwarcie konta i prowadzenie go, klient nie płaci. Jak zatem to wszystko działa?
Odsetki powiększają twoje saldo co miesiąc - nie tracisz ich przy wpłacie oraz wypłacie gotówki. Przez 90 dni od pierwszej wpłaty nowych środków masz niezmienne, promocyjne oprocentowanie 3,75% w skali roku do 250 tysięcy złotych.
Dla nadwyżki nowych środków ponad 250 000 zł obowiązuje już oprocentowanie standardowe. Dni trwania promocji (90) liczone są od dnia, w którym klient przystąpi do promocji.
Bank poleca też usługę Autooszczędzania
Każdy kto, chce oszczędzić jeszcze bardziej, może jednocześnie korzystać z funkcji Autooszczędzania i odkładać regularnie drobne kwoty. Usługa ta nic nie kosztuje, można ją włączać i wyłączać, kiedy tylko chcemy.
Promocja trwa od 20 marca do 23 kwietnia 2026 i wtedy też powinna nastąpić pierwsza wpłata. Wszystkie szczegółowe wytyczne są zawarte w regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej banku.
Pamiętajmy, że w dniu dzisiejszym, czyli 8 kwietnia, we środę, PKO BP zaplanował przerwę w działaniu swojej aplikacji IKO. Ma ona potrwać od godziny 23:00 do 23:30.