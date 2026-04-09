Ruszyła wielka loteria BLIKA. Do wygrania są 4 miliony złotych

Wystartowała kolejna edycja popularnej loterii dla osób korzystających z płatności mobilnych BLIK. W tegorocznej puli nagród znalazły się miliony złotych do rozdania użytkownikom.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 10:34
Miliony złotych w puli nagród

Tegoroczna odsłona Blikomanii rozpoczęła się 9 kwietnia i potrwa do 3 czerwca 2026 roku. Operator systemu przygotował dla uczestników rekordową pulę nagród o łącznej wartości 4 milionów złotych. Największe emocje budzi osiem nagród głównych. Każda z nich to 100 tysięcy złotych wypłacane w gotówce.

Oprócz nagród głównych przewidziano tysiące mniejszych kwot. Do wygrania jest dokładnie 15960 czeków BLIK. Każdy z nich ma wartość 200 złotych. Losowania odbywają się raz w tygodniu i obejmują wszystkie dni z poprzedzającego tygodnia. Nagrodę główną można zdobyć tylko raz, ale mniejsze czeki można wygrywać wielokrotnie. Obowiązuje tu jednak limit jednej wygranej dziennie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch INFINIX XWatch 1 Czarny
Smartwatch INFINIX XWatch 1 Czarny
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Smartwatch HUAWEI Watch Ultimate 2 Srebrno-niebieski
Smartwatch HUAWEI Watch Ultimate 2 Srebrno-niebieski
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Zegarek sportowy POLAR Ignite 3 Titanium M/L Brązowy
Zegarek sportowy POLAR Ignite 3 Titanium M/L Brązowy
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Proste zasady rejestracji

Aby dołączyć do gry o pieniądze, należy zarejestrować się na oficjalnej stronie internetowej loterii. Uczestnik musi podać swoje dane i wnieść symboliczną opłatę w wysokości jednej złotówki. Pieniądze te nie trafiają do operatora. Są one w całości przekazywane na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci, która realizuje projekty edukacyjne.

Po dokonaniu rejestracji wystarczy po prostu korzystać z BLIKA przy codziennych zakupach. Każda taka czynność staje się wirtualnym losem. Rejestracja jest możliwa przez cały czas trwania akcji. Użytkownicy mogą zapisać się do zabawy w dowolnym momencie trwania loterii.

Wszystkie transakcje biorą udział

Loteria obejmuje niemal wszystkie rodzaje aktywności w systemie. Liczą się płatności w sklepach stacjonarnych przy użyciu kodu lub zbliżeniowo. System bierze pod uwagę także zakupy w Internecie. Dotyczy to zarówno standardowych płatności, jak i tych w ramach usługi BLIK Płacę Później.

Do losowania trafiają również przelewy na telefon oraz wpłaty i wypłaty z bankomatów. Uczestnicy mogą też korzystać z płatności powtarzalnych przy opłacaniu subskrypcji. Oznacza to, że każda codzienna operacja finansowa zwiększa szansę na wylosowanie nagrody. Obecnie z systemu korzysta już niemal 21 milionów aktywnych użytkowników.

Powrót do świata gier

W 2025 roku popularność tej metody płatności była bardzo duża. Polacy zrealizowali 2,9 miliarda transakcji o łącznej wartości ponad 441 miliardów złotych. System stale zwiększa skalę swojego wykorzystania. Tegoroczna kampania promocyjna nawiązuje do klimatu gier wideo z późnych lat 80. XX wieku.

W spotach reklamowych występuje aktor Michał Czernecki. Twórcy kampanii wykorzystali estetykę 8-bitową i klimat salonów gier. Ma to pokazać, że kiedyś wygrywanie wymagało dużej zręczności, a dzisiaj jest znacznie prostsze. Każda płatność telefonem to szansa na zdobycie jednej z tysięcy nagród pieniężnych.

Wsparcie dla edukacji

Ważnym elementem akcji jest wsparcie fundacji. Środki zebrane z opłat rejestracyjnych zostaną przeznaczone na ważne cele. Fundacja Uniwersytet Dzieci wykorzysta je na realizację programów edukacyjnych. Projekty te są kierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Działania edukacyjne skupią się przede wszystkim na tematyce cyberbezpieczeństwa. Ma to pomóc Polakom lepiej chronić swoje dane i pieniądze w Internecie.

Dodatkowe informacje o Blikomanii 2026 znajdziesz w regulaminie oraz na stronie www.blikomania.pl.

Smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 43mm
1499,00 zł
12%
1699.00
Garmin fenix 7X Pro Solar 51mm GPS
2249,00 zł
Image
Źródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com, Polski Standard Płatności
Źródła tekstu: Polski Standard Płatności