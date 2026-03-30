Cyfrowe Euro coraz bliżej. Bez Google i Microsoftu

Unia Europejska szykuje się do wprowadzenia cyfrowego euro. Pierwsza faza prac zakończyła się w październiku 2025 roku. Jednak nie oznacza to, że e-euro za chwilę trafi do użytku. Celem jest wprowadzenie go w 2029 roku, ale już w przyszłym roku rozpoczną się testy.

Unia szykuje się na cyfrowe euro

Europejski Bank Centralny na początku marca opublikował zaproszenie do udziałów w pilotażu. Jest ono skierowane do dostawców usług płatniczych (PSP). Chętni mogą się zgłaszać do połowy maja, a podpisywanie umów z wybranymi podmiotami ma nastąpić w trzecim kwartale 2026 roku.

Przy okazji poznaliśmy też dokładny terminarz, jaki Unia opracowała dla wdrożenia e-euro. Wygląda on następująco:

IV kwartał 2026 - rozpoczęcie prac programistycznych i onboarding dostawców usług płatniczych do środowiska.

- rozpoczęcie prac programistycznych i onboarding dostawców usług płatniczych do środowiska. I-II kwartał 2027 - testy z użytkownikami.

- testy z użytkownikami. III kwartał 2027 - onboarding do środowiska produkcyjnego i wdrażanie użytkowników biznesowych.

- onboarding do środowiska produkcyjnego i wdrażanie użytkowników biznesowych. IV kwartał 2027 - program pilotażowy, który ma potrwać 12 miesięcy. Testerami mają być pracownicy banków centralnych w strefie euro.

- program pilotażowy, który ma potrwać 12 miesięcy. Testerami mają być pracownicy banków centralnych w strefie euro. IV kwartał 2028 - zakończenie pilotażu.

- zakończenie pilotażu. 2029 - wdrożenie cyfrowego euro (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem).