Cyfrowe Euro coraz bliżej. Bez Google i Microsoftu
Cyfrowe euro nabiera coraz większych kształtów. Europejski Bank Centralny przygotował konkretny plan, który zakłada między innymi aż roczne testy.
Unia Europejska szykuje się do wprowadzenia cyfrowego euro. Pierwsza faza prac zakończyła się w październiku 2025 roku. Jednak nie oznacza to, że e-euro za chwilę trafi do użytku. Celem jest wprowadzenie go w 2029 roku, ale już w przyszłym roku rozpoczną się testy.
Unia szykuje się na cyfrowe euro
Europejski Bank Centralny na początku marca opublikował zaproszenie do udziałów w pilotażu. Jest ono skierowane do dostawców usług płatniczych (PSP). Chętni mogą się zgłaszać do połowy maja, a podpisywanie umów z wybranymi podmiotami ma nastąpić w trzecim kwartale 2026 roku.
Przy okazji poznaliśmy też dokładny terminarz, jaki Unia opracowała dla wdrożenia e-euro. Wygląda on następująco:
- IV kwartał 2026 - rozpoczęcie prac programistycznych i onboarding dostawców usług płatniczych do środowiska.
- I-II kwartał 2027 - testy z użytkownikami.
- III kwartał 2027 - onboarding do środowiska produkcyjnego i wdrażanie użytkowników biznesowych.
- IV kwartał 2027 - program pilotażowy, który ma potrwać 12 miesięcy. Testerami mają być pracownicy banków centralnych w strefie euro.
- IV kwartał 2028 - zakończenie pilotażu.
- 2029 - wdrożenie cyfrowego euro (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem).
Co ważne, do prac nad infrastrukturą cyfrowego euro nie zostaną dopuszczone amerykańskie firmy, w tym Google, Amazon czy Microsoft. W pracach nad rozwiązaniem mają uczestniczyć tylko europejskie podmioty, bo jednym z celów jest wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy i uniezależnienie się od amerykańskich rozwiązań.