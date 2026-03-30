Cyfrowe euro nabiera coraz większych kształtów. Europejski Bank Centralny przygotował konkretny plan, który zakłada między innymi aż roczne testy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:45
Cyfrowe Euro coraz bliżej. Bez Google i Microsoftu

Unia Europejska szykuje się do wprowadzenia cyfrowego euro. Pierwsza faza prac zakończyła się w październiku 2025 roku. Jednak nie oznacza to, że e-euro za chwilę trafi do użytku. Celem jest wprowadzenie go w 2029 roku, ale już w przyszłym roku rozpoczną się testy.

Unia szykuje się na cyfrowe euro

Europejski Bank Centralny na początku marca opublikował zaproszenie do udziałów w pilotażu. Jest ono skierowane do dostawców usług płatniczych (PSP). Chętni mogą się zgłaszać do połowy maja, a podpisywanie umów z wybranymi podmiotami ma nastąpić w trzecim kwartale 2026 roku.

Przy okazji poznaliśmy też dokładny terminarz, jaki Unia opracowała dla wdrożenia e-euro. Wygląda on następująco:

  • IV kwartał 2026 - rozpoczęcie prac programistycznych i onboarding dostawców usług płatniczych do środowiska.
  • I-II kwartał 2027 - testy z użytkownikami.
  • III kwartał 2027 - onboarding do środowiska produkcyjnego i wdrażanie użytkowników biznesowych.
  • IV kwartał 2027 - program pilotażowy, który ma potrwać 12 miesięcy. Testerami mają być pracownicy banków centralnych w strefie euro.
  • IV kwartał 2028 - zakończenie pilotażu.
  • 2029 - wdrożenie cyfrowego euro (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem).

Co ważne, do prac nad infrastrukturą cyfrowego euro nie zostaną dopuszczone amerykańskie firmy, w tym Google, Amazon czy Microsoft. W pracach nad rozwiązaniem mają uczestniczyć tylko europejskie podmioty, bo jednym z celów jest wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy i uniezależnienie się od amerykańskich rozwiązań.

Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: Bankier.pl