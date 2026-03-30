Ważna informacja dla klientów BNP Paribas. Zacznie się 1 kwietnia 2026

1 kwietnia, we środę, przerwa techniczna dla serwisu BNP Paribas

BNP Paribas poinformował na swojej stronie z komunikatami o planowanej przerwie technicznej w nocy z 1 na 2 kwietnia 2026 roku. I choć serwis internetowy banku będzie niedostępny, nie ma powodów do niepokoju. Mimo faktu, że klienci nie będą mogli korzystać z pełnej funkcjonalności strony, niektóre rzeczy będą działały bez problemów. Bank uspokaja, że w dalszym ciągu będzie aktywny dostęp do systemów transakcyjnych oraz zastrzeganie kart.

Przerwa techniczna rozpocznie się o 22:00 we środę, 1 kwietnia, i potrwa do 01:00 w czwartek, 2 kwietnia.

Bank przeprasza za wszelkie związane z tym niedogodności, a jednocześnie utwierdza w przekonaniu, że prace serwisowe są niezbędne w utrzymaniu wysokiej jakości usług i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pieniędzy klientów.

