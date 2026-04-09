YouTube bez litości. Sięgaj po portfel albo masz grzecznie czekać

YouTube pozostaje bezlitosny dla użytkowników, szczególnie tych, którzy oglądają serwis na telewizorach.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:56
3
Użytkownicy YouTube'a znowu mają powody do narzekania. Serwis pozostaje bezlitosny w kwestii reklam. Najnowsze spoty nie tylko są długie, ale też nie da się ich pominąć. Są uciążliwe szczególnie dla jednych użytkowników.

Męczące reklamy na YouTube

Użytkownicy Reddita donoszą o nowych, irytujących reklamach w momencie korzystania z YouTube'a na telewizorze. Serwis coraz częściej serwuje aż 90-sekundowe spoty, których w żaden sposób nie da się pominąć. Jedyne co można zrobić to albo zapłacić za Premium, albo grzecznie czekać.

Z doniesień użytkowników wynika, że długość filmu nie ma tutaj wielkiego znaczenia. Tak długie reklamy pojawiają się zarówno przy materiałach, które mają 40 minut, jak i takich, które są krótsze niż 20 minut. Nic dziwnego, że coraz więcej osób przerzuca się na nieoficjalne klienty, które oferują blokowanie reklam.

Z jednej strony nie można się temu dziwić. YouTube to nie jest serwis charytatywny. Ma za zadanie zarabiać. Jak nie na użytkownikach Premium, to na reklamach. Poza tym nie można zapomnieć, że Google wprowadził niedawno usprawnienia do abonamentu YouTube Premium Lite, który w niższej cenie oferuje znacznie więcej, w tym między innymi możliwość oglądania filmów bez reklam.

Pomimo tego wciąż wiele osób chciałoby korzystać z platformy bez opłat, jak za "starych, dobrych czasów". Niestety, to już jest niemożliwe i trzeba się z tym pogodzić.

Źródła zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google