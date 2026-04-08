Mapy Google z istotną zmianą. Każdy z nas może pomóc

Google chce ułatwić życie Lokalnym Przewodnikom w Mapach Google. Dodawanie zdjęć i opisów ma być teraz łatwiejsze.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:22
Mapy Google to dzisiaj już nie tylko nawigacja. To też aplikacja przydatna w momencie, w którym szukamy ciekawych miejsc do odwiedzenia. Możemy sprawdzić opinie na temat restauracji, a nawet sprawdzić zdjęcia dodawane przez innych użytkowników. Teraz publikowanie tego typu treści ma być łatwiejsze. Tym samym możemy pomóc innym osobom.

Podpowiedzi zdjęć z twojej galerii

Po aktualizacji aplikacja Mapy Google może poprosić o pełny dostęp do multimediów w telefonie. Jeśli się zgodzisz, w zakładce „Współtwórz” aplikacja zacznie proponować zdjęcia z twojej galerii powiązane z ostatnio odwiedzonymi miejscami (np. restauracjami), zachęcając do dodania ich do Map.

Skala działania tej funkcji zależy od nadanego uprawnienia. Jeśli zdecydujemy się na „ograniczonego dostępu”, to zawęzimy możliwość przeglądania i sugerowania zdjęć przez Mapy.

Po wybraniu zdjęcia do recenzji lub wpisu Gemini w Mapach będzie mógł automatycznie wygenerować podpis na podstawie analizy obrazu. Taki tekst można później edytować lub całkowicie zastąpić własnym. Podpowiedzi podpisów są na razie dostępne na iOS w USA. W najbliższych miesiącach mają trafić także na Androida i do kolejnych krajów.

Co więcej, Google wyraźniej eksponuje teraz punkty i poziomy Lokalnych Przewodników. Łączna liczba punktów za zdjęcia, filmy i recenzje będzie bardziej widoczna w zakładce „Współtwórz”, a poziomy i odznaki na profilach mają ułatwiać rozpoznanie zaufanych recenzentów.

Część nowości – w tym sugestie zdjęć z Gemini – jest już dostępna na Androidzie i iOS.

Źródła zdjęć: r.classen / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google