Z Windowsa zniknie charakterystyczny element. Microsoft zdecydował

Chociaż Microsoft pierwsze próby podjął już w 2012 roku, to wciąż jeden z charakterystycznych elementów Windowsa wciąż jest obecny w systemie. To ma się zmienić.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:54
Windows ma dzisiaj problem. Zmiana ustawień systemu nie zawsze jest intuicyjna dla użytkowników. Wszystko dlatego, że mamy jednocześnie ustawienia systemu oraz panel sterowania. Część zmian możemy dokonać w jednym, a część w drugim. Dlatego Microsoft chce się pozbyć panelu sterowania.

Koniec panelu sterowania w Windows

Pierwsze próby usunięcia panelu sterowania Microsoft podjął już w 2012 roku, wraz z premierą Windowsa 8. Chociaż od tamtego czasu minęło już 14 lat, to charakterystyczny element wciąż jest dostępny w systemie. Usunięcie panelu sterowania okazało się problematyczne, co nie oznacza, że firma z Redmond rezygnuje z tego pomysłu.

Postępujemy ostrożnie, ponieważ mamy do czynienia z wieloma różnymi urządzeniami sieciowymi i drukarkami oraz sterownikami i musimy upewnić się, że nie spowodujemy żadnych uszkodzeń w trakcie tego procesu.

wyjaśnił March Rogers z Microsoftu.

Microsoft systematycznie przenosi część ustawień z panelu sterowania do ustawień Windowsa. W zeszłym roku stało się tak w przypadku zegara, klawiatury, myszy, a także formatowania czasu i liczb. Dzisiaj coraz rzadziej użytkownicy mają potrzebę zaglądania do panelu sterowania, co nie zmienia faktu, że nadal jest on dostępny.

Kolejnym przejawem walki z panelem sterowania są szykowane zmiany w menu ustawień, które ma być bardziej przejrzyste i intuicyjne. Te mają wejść w życie jeszcze w tym miesiącu.

Źródła zdjęć: Rokas Tenys / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Verge