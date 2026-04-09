Z Windowsa zniknie charakterystyczny element. Microsoft zdecydował

Windows ma dzisiaj problem. Zmiana ustawień systemu nie zawsze jest intuicyjna dla użytkowników. Wszystko dlatego, że mamy jednocześnie ustawienia systemu oraz panel sterowania. Część zmian możemy dokonać w jednym, a część w drugim. Dlatego Microsoft chce się pozbyć panelu sterowania.

Koniec panelu sterowania w Windows

Pierwsze próby usunięcia panelu sterowania Microsoft podjął już w 2012 roku, wraz z premierą Windowsa 8. Chociaż od tamtego czasu minęło już 14 lat, to charakterystyczny element wciąż jest dostępny w systemie. Usunięcie panelu sterowania okazało się problematyczne, co nie oznacza, że firma z Redmond rezygnuje z tego pomysłu.

Postępujemy ostrożnie, ponieważ mamy do czynienia z wieloma różnymi urządzeniami sieciowymi i drukarkami oraz sterownikami i musimy upewnić się, że nie spowodujemy żadnych uszkodzeń w trakcie tego procesu. wyjaśnił March Rogers z Microsoftu.

Microsoft systematycznie przenosi część ustawień z panelu sterowania do ustawień Windowsa. W zeszłym roku stało się tak w przypadku zegara, klawiatury, myszy, a także formatowania czasu i liczb. Dzisiaj coraz rzadziej użytkownicy mają potrzebę zaglądania do panelu sterowania, co nie zmienia faktu, że nadal jest on dostępny.