Santander właśnie ogłosił przerwę. Oto, co nie zadziała i kiedy

Przerwy techniczne w bankach są planowane głównie na weekendy. Wszystko po to, aby jak najmniej pokrzyżowały plany finansowe klientów banku. Bank Santander na swojej stronie zakomunikował, że w dniach 11-12 kwietnia 2026, wiele usług nie zadziała. Oto, co warto wiedzieć.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:23
Santander - przerwa 11-12 kwietnia 2026

Santander na swojej stronie internetowej właśnie ogłosił, że w najbliższy weekend nastąpi przerwa techniczna w banku. Jak się można domyślić, wpłynie to na dostępność wielu bankowych usług. Przerwa ta jest jednak niezbędna, aby instytucja mogła rozwijać swoją ofertę i dbać o bezpieczeństwo zgromadzonych na kontach klientów środków. 

Jak się przygotować na planowane niedostępności?

Najlepiej zaplanować wszystkie ważne transakcje przed rozpoczęciem przerwy. Dla własnej wygody, warto także zaopatrzyć się w gotówkę. Wszystko po to, aby zapewnić sobie jak największy komfort i zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów.

Santander. Co i kiedy przestanie działać?

Aplikacja mobilna nie będzie działała poprawnie z soboty na niedzielę, od 23:00 do 4:00. 

Od 23:00 do 6:00 nie będą działały w Santander:

  • bankowość internetowa 
  • przelewy zwykłe
  • przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Expresss, Blue Cash)
  • płatność w sklepach internetowych (Przelew24)
  • BLIK
  • Kantor Santander

Jeśli chodzi o samą aplikację, to nie będzie ona działała częściowo także i w niedzielę od 4:00 do 6:00. Uda nam się sprawdzić stan konta i historię transakcji sprzed przerwy. Będziemy także mieli wgląd do zakupionych biletów lub parkingów. 

Co z kartami?

Karty będą działały normalnie. Można nimi płacić w sklepach i internecie przez cały ten czas. Zadziałają także w bankomatach i wpłatomatach. 

Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Santander