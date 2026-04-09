Santander właśnie ogłosił przerwę. Oto, co nie zadziała i kiedy
Przerwy techniczne w bankach są planowane głównie na weekendy. Wszystko po to, aby jak najmniej pokrzyżowały plany finansowe klientów banku. Bank Santander na swojej stronie zakomunikował, że w dniach 11-12 kwietnia 2026, wiele usług nie zadziała. Oto, co warto wiedzieć.
Santander - przerwa 11-12 kwietnia 2026
Santander na swojej stronie internetowej właśnie ogłosił, że w najbliższy weekend nastąpi przerwa techniczna w banku. Jak się można domyślić, wpłynie to na dostępność wielu bankowych usług. Przerwa ta jest jednak niezbędna, aby instytucja mogła rozwijać swoją ofertę i dbać o bezpieczeństwo zgromadzonych na kontach klientów środków.
Jak się przygotować na planowane niedostępności?
Najlepiej zaplanować wszystkie ważne transakcje przed rozpoczęciem przerwy. Dla własnej wygody, warto także zaopatrzyć się w gotówkę. Wszystko po to, aby zapewnić sobie jak największy komfort i zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów.
Santander. Co i kiedy przestanie działać?
Aplikacja mobilna nie będzie działała poprawnie z soboty na niedzielę, od 23:00 do 4:00.
Od 23:00 do 6:00 nie będą działały w Santander:
- bankowość internetowa
- przelewy zwykłe
- przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Expresss, Blue Cash)
- płatność w sklepach internetowych (Przelew24)
- BLIK
- Kantor Santander
Jeśli chodzi o samą aplikację, to nie będzie ona działała częściowo także i w niedzielę od 4:00 do 6:00. Uda nam się sprawdzić stan konta i historię transakcji sprzed przerwy. Będziemy także mieli wgląd do zakupionych biletów lub parkingów.
Co z kartami?
Karty będą działały normalnie. Można nimi płacić w sklepach i internecie przez cały ten czas. Zadziałają także w bankomatach i wpłatomatach.