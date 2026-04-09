Santander właśnie ogłosił przerwę. Oto, co nie zadziała i kiedy

Santander - przerwa 11-12 kwietnia 2026

Santander na swojej stronie internetowej właśnie ogłosił, że w najbliższy weekend nastąpi przerwa techniczna w banku. Jak się można domyślić, wpłynie to na dostępność wielu bankowych usług. Przerwa ta jest jednak niezbędna, aby instytucja mogła rozwijać swoją ofertę i dbać o bezpieczeństwo zgromadzonych na kontach klientów środków.

Jak się przygotować na planowane niedostępności?

Najlepiej zaplanować wszystkie ważne transakcje przed rozpoczęciem przerwy. Dla własnej wygody, warto także zaopatrzyć się w gotówkę. Wszystko po to, aby zapewnić sobie jak największy komfort i zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów.

Santander. Co i kiedy przestanie działać?

Aplikacja mobilna nie będzie działała poprawnie z soboty na niedzielę, od 23:00 do 4:00.

Od 23:00 do 6:00 nie będą działały w Santander:

bankowość internetowa

przelewy zwykłe

przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Expresss, Blue Cash)

płatność w sklepach internetowych (Przelew24)

BLIK

Kantor Santander

Jeśli chodzi o samą aplikację, to nie będzie ona działała częściowo także i w niedzielę od 4:00 do 6:00. Uda nam się sprawdzić stan konta i historię transakcji sprzed przerwy. Będziemy także mieli wgląd do zakupionych biletów lub parkingów.

Co z kartami?