Apple szykuje mocniejszego MacBooka Neo. Zmiany będą spore

Apple zatrzęsło rynkiem za sprawą niedawnej premiery MacBooka Neo. To nie tylko względnie tania możliwość wejścia w ekosystem Amerykanów, ale też solidnie wykonany, elegancki laptop z wydajnością wystarczającą do surfowania po sieci, nauki i podstawowej rozrywki. Nie obyło się jednak bez głosów krytyki, głównie pod względem zastosowania leciwego SoC, wysokich temperatur pod obciążeniem i skromnych 8 GB pamięci RAM.

Na razie brak oficjalnej daty premiery

Teraz pojawiają się jednak pogłoski, że Gigant z Cupertino szykuje już lepszą konfigurację. Zgodnie z nimi w przyszłym roku zobaczymy MacBooka Neo, który wyposażony zostanie w układ Apple A19 Pro, czyli ten sam co w smartfonach z serii iPhone 17 Pro. Oznaczałoby to poprawę wydajności CPU o 3-15%, a sekcji graficznej nawet o 40% - o ile chip nie zostanie przycięty.

Najciekawiej wygląda kwestia pamięci. Obecny MacBook Neo jest ograniczony do 8 GB LPDDR5X, co jest mocnym hamulcem zarówno w pracy, jak i graniu. Jeśli przecieki się potwierdzą, nowa wersja miałaby otrzymać 12 GB. To wciąż nie będzie sprzęt dla profesjonalistów, ale wyraźnie poprawi się komfort pracy i nieco wydłuży żywotność sprzętu.