SSD wchodzą w nową erę. To pierwsze takie rozwiązanie na rynku
Nie ma wątpliwości, że Korea Południowa jest aktualnym liderem na rynku pamięci. I nie wygląda by miało się to zmienić przy obecnym boomie na AI.
Koreański gigant w postaci SK hynix pochwalił się, że rozpoczęto dostawy pierwszego konsumenckiego SSD na bazie 321-warstwowych kości QLC NAND. Początkowo skorzysta z niego Dell, a rozwiązanie to zobaczymy w laptopach i komputerach stacjonarnych. Lista chętnych jest jednak długa i wraz ze zwiększeniem produkcji trafi ono też do innych producentów PC.
Szaleństwo na AI oznacza miliardowe przychody
Mowa o modelu SK hynix PQC21, czyli rozwiązaniu w formacie M.2 2230. Do wyboru będą wersje o pojemności 1 i 2 TB. Mowa też o pamięci podręcznej typu pSLC. Koreańczycy obiecują "wysoką wydajność przy niskim poborze mocy", ale niestety nie zdradzono żadnych twardych danych. Nawet zastosowany kontroler pozostaje wciąż tajemnicą.
Chociaż wielu entuzjastów wciąż preferuje TLC NAND, to według prognoz IDC udział QLC NAND w globalnym rynku konsumenckich SSD ma wzrosnąć z 22% w 2025 roku do aż 61% w 2027 roku. I trudno się temu dziwić, gdy kości w tej technologii są tańsze w produkcji i oferują większe pojemności. A to właśnie tego potrzebują centra danych pracujące ze sztuczną inteligencją.
Liderem na rynku NAND jest wciąż Samsung, który bardzo dobrze zarabia na szaleństwie na AI. Firma zanotowała 6,6 miliardów dolarów przychodu i wzrost o 10% kwartał do kwartału. Ale SK Group też nie ma powodów do narzekań, bo ich przychody wzrosły o 47,8%, do ok. 5,2 miliardów dolarów.