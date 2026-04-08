Telewizja i VoD

Finałowy sezon tego serialu sci-fi jest naprawdę mocny. Dziś premiera

Wiosna w pełni, a seriale - szczególnie te z kategorii science-fiction - rozkwitają jak grzyby po deszczu. To nie tylko emitowany od 27 marca "For All Mankind" na Apple TV i "Daredevil: Odrodzenie" na Disney+. Asa z rękawa wyciągnął także Prime Video i właśnie dziś uraczył nas premierą ostatniego sezonu serialu "The Boys". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:37
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
"The Boys", sezon 5 (Prime Video) - 8 kwietnia 2026

Premiera pierwszego sezonu "The Boys" odbyła się w 2019 roku i od tamtej pory serial niezmiennie zachwyca ogromną rzeszę widzów. Pokochali go szczególnie miłośnicy czarnych komedii i produkcji o superbohaterach. Fabuła serialu okazała się na tyle prorocza, że aż trudno uwierzyć, że scenarzyści nie mieli gdzieś na zapleczu schowanej tzw. szklanej kuli, przepowiadającej przyszłość.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co nam przyniesie sezon 5. "The Boys"?

Wychodzi na to, że lider "The Boys", Billy Rzeźnik (Butcher - w tej roli Karl Urban) i reszta drużyny nadal walczą z psychopatycznymi Superbohaterami z megakorporacji Vought. Bohater, kieruje się także osobistymi pobudkami - wini Homelandera za zniknięcie swojej żony. Teraz, po siedmiu latach, nastąpi wielki finał ich walk.

"The Boys" biorą się do pracy

4. sezon "The Boys" zakończył się na tym, że nieobliczalny złoczyńca Homelander (Antony Starr) praktycznie rządzi Stanami Zjednoczonymi. Jego postać to parodia Supermana, jako narcystycznego i niestabilnego emocjonalnie psychopaty, który morduje ludzi dla żądzy krwi. W związku z tym całe jego rządy są autorytarne i wręcz brutalne. Nigdy też nie był tak niestabilny i świadomy swojej śmiertelności, co czyni go jeszcze bardziej nieprzewidywalnym i niebezpiecznym. Jego obsesja na punkcie mleka jest także elementem makabrycznym i humorystycznym jednocześnie. Jak będzie wyglądało jego ostatnie starcie?

Dzisiaj na Prime Video odbyła się premiera dwóch pierwszych odcinków 5. sezonu. Kolejne odcinki (jest ich w sumie osiem) będą emitowane na platformie Prime Video w każdą środę. 

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video, winteriscoming.com