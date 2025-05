Kolejne przecieki. Finałowy sezon tego serialu to mocne uderzenie

The Boys - o czym jest serial?

Jeśli chodzi o fabułę, to skupia się ona na grupie samozwańczych obrońców sprawiedliwości, przeciwstawiających się superbohaterom, którzy nadużywają supermocy. To rodzaj nonszalanckiego spojrzenia na to, co się dzieje z superbohaterami, w momencie, gdy stają się oni jedynie produktem w rękach potężnej korporacji. Zamiast używać swoich supermocy w słusznym celu, jedynie ich nadużywają. I tu wkraczają do akcji tytułowi „The Boys”, którzy wyruszają w bohaterską wyprawę, chcąc zemścić się na superbohaterach. O serialu mówi się, że jest on cyniczną odtrutką na poprawne filmy Marvela. I coś w tym jest.