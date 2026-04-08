AMD zdradziło cenę Ryzen 9 9950X3D2. Pora zapiąć pasy

Pod koniec ubiegłego miesiąca AMD zapowiedziało nowy, flagowy procesor dla platformy AM5. Mowa oczywiście o modelu Ryzen 9 9950X3D2, który pojawiał się w plotkach i przeciekach od wielu miesięcy. Zdradzono wtedy jego pełną specyfikację, ale niestety nie podano sugerowanej ceny. Entuzjaści zaczęli więc spekulować, ale dzisiaj rozwiano wątpliwości.

Liczba rdzeni i wątków się nie zmienia, wzrasta pamięć 3D V-Cache

David McAfee z AMD zdradził, że nowy CPU trafi do sklepów 22 kwietnia 2026 i będzie kosztować 899 dolarów. Będzie więc droższy aż o 29% niż dotychczasowy flagowiec, Ryzen 9 9950X3D. Biorąc pod uwagę aktualny kurs dolara i podatek VAT, w Polsce zapłacimy około 4029 złotych.

W zamian dostaniemy 16 rdzeni i 32 wątki z taktowaniem do 5,6 GHz. Architektura oraz proces produkcji nie uległy zmianie - to wciąż AMD Zen5 oraz połączenie litografii 4 i 6 nm od TSMC. Nowością jest tylko większa pamięć 3D V-Cache - 192 zamiast 128 MB. Okupione zostało to niestety wzrostem TDP, które teraz wynosi 200 W.

The world’s first dual 3D V-Cache™ technology desktop processor.



AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition processor



Available April 22 | $899



Workstation-class performance meets the AM5 platform, no new motherboard or memory required.



Built for developers and content creators… pic.twitter.com/rN4ysy45X6 — David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) April 8, 2026