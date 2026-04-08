AMD zdradziło cenę Ryzen 9 9950X3D2. Pora zapiąć pasy

Sprzęt

Producenci nie kryją się już z tym, że posiadanie nowego PC to hobby dla zamożnych. Po drogich SSD, modułach RAM i GPU przyszła pora na CPU.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:30
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pod koniec ubiegłego miesiąca AMD zapowiedziało nowy, flagowy procesor dla platformy AM5. Mowa oczywiście o modelu Ryzen 9 9950X3D2, który pojawiał się w plotkach i przeciekach od wielu miesięcy. Zdradzono wtedy jego pełną specyfikację, ale niestety nie podano sugerowanej ceny. Entuzjaści zaczęli więc spekulować, ale dzisiaj rozwiano wątpliwości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Liczba rdzeni i wątków się nie zmienia, wzrasta pamięć 3D V-Cache

David McAfee z AMD zdradził, że nowy CPU trafi do sklepów 22 kwietnia 2026 i będzie kosztować 899 dolarów. Będzie więc droższy aż o 29% niż dotychczasowy flagowiec, Ryzen 9 9950X3D. Biorąc pod uwagę aktualny kurs dolara i podatek VAT, w Polsce zapłacimy około 4029 złotych.

Advertisement

W zamian dostaniemy 16 rdzeni i 32 wątki z taktowaniem do 5,6 GHz. Architektura oraz proces produkcji nie uległy zmianie - to wciąż AMD Zen5 oraz połączenie litografii 4 i 6 nm od TSMC. Nowością jest tylko większa pamięć 3D V-Cache - 192 zamiast 128 MB. Okupione zostało to niestety wzrostem TDP, które teraz wynosi 200 W.

Taki pułap będzie nie tylko dla wielu graczy, ale i entuzjastów zaporowy. Sporo osób składa za tyle pieniędzy cały zestaw komputerowy. Z ostatecznymi ocenami warto się jednak wstrzymać do pierwszych testów - jest szansa, że będzie to najwydajniejszy konsumencki procesor.

Image
telepolis
amd procesor CPU AMD Zen5 AM5 AMD Ryzen 9 9950X3D2
Źródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: AMD, Oprac. własne