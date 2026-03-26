AMD Ryzen 9 9950X3D2 to nowy król. Intel może pakować manatki

Układ o którym plotkowano od dłuższego czasu został wreszcie oficjalnie zapowiedziany. Mowa o flagowym modelu AMD Ryzen 9 9950X3D2, czyli pierwszym rozwiązaniu z podwójną pamięcią 3D V-Cache. To już nie jest zwykły procesor dla graczy, a propozycja dla deweloperów i twórców.

Premiera już 22 kwietnia, ale MSRP nie zostało zdradzone

Dostajemy tutaj 16 rdzeni i 32 wątki z taktowaniem do 5,6 GHz. Architektura oraz proces produkcji pozostają bez zmian - mowa o AMD Zen5 oraz połączeniu litografii 4 i 6 nm od TSMC. Całość zaś pasuje do obecnych płyt głównych z gniazdem AM5. Wzrosło jednak TDP, które teraz wynosi 200 W.

Największą atrakcją jest budowa układu. Zastosowano tutaj dwa moduły CCD z dodatkową pamięcią 3D V-Cache. W praktyce daje to łącznie 192 MB Cache, a po doliczeniu pamięci L2 cała pula rośnie do imponujących 208 MB. Takiej wartości nie oferował dotąd żaden inny konsumencki procesor.

Układ pozostaje odblokowany, więc użytkownicy mogą sięgnąć po znane już narzędzia pokroju Curve Optimizer i PBO. Pozwoli to na wyciśnięcie większej wydajności z dobrym coolerem. Nie zabrakło też prostego układu graficznego, ale z 2 jednostkami CU to typowy wyświetlacz pulpitu.