Konta

PKO Bank Polski kolejny raz może zaskoczyć swoich klientów. Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej - prosi instytucja w komunikacie.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 17:52
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP apeluje. Musisz to zrobić jak najszybciej

PKO Bank Polski opublikował na swojej stronie komunikat, w którym przestrzega klientów przed utrudnieniami. Jednak nie ma powodów do paniki. Są one zaplanowane i związane z pracami technicznymi w aplikacji IKO.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP - utrudnienia w aplikacji IKO

Dobra informacja jest taka, że prace zaplanowano nie tylko w godzinach wieczornych, gdzie większość osób śpi i mało kto korzysta z aplikacji banku, ale też będą on bardzo krótkie. Przerwa ma potrwać od godziny 23:00 do 23:30 w dniu 8 kwietnia, czyli najbliższą środę.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
0 zł
259 zł - najniższa cena
Kup teraz 259 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
0 zł
519 zł - najniższa cena
Kup teraz 519 zł
Advertisement

PKO BP informuje, że w tym czasie nie da się skorzystać z aplikacji IKO. To oznacza między innymi niedziałające płatności zbliżeniowe telefonem, a także kodem BLIK. Jednocześnie bank zapewnia, że płatności kartami będą działać bez zakłóceń.

Jeśli zdarza Wam się robić wieczorne zakupy, to lepiej zawczasu się przygotować.

Image
telepolis
IKO PKO Bank Polski PKO BP
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP, oprac. własne