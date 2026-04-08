PKO BP apeluje. Musisz to zrobić jak najszybciej

PKO Bank Polski opublikował na swojej stronie komunikat, w którym przestrzega klientów przed utrudnieniami. Jednak nie ma powodów do paniki. Są one zaplanowane i związane z pracami technicznymi w aplikacji IKO.

PKO BP - utrudnienia w aplikacji IKO

Dobra informacja jest taka, że prace zaplanowano nie tylko w godzinach wieczornych, gdzie większość osób śpi i mało kto korzysta z aplikacji banku, ale też będą on bardzo krótkie. Przerwa ma potrwać od godziny 23:00 do 23:30 w dniu 8 kwietnia, czyli najbliższą środę.

PKO BP informuje, że w tym czasie nie da się skorzystać z aplikacji IKO. To oznacza między innymi niedziałające płatności zbliżeniowe telefonem, a także kodem BLIK. Jednocześnie bank zapewnia, że płatności kartami będą działać bez zakłóceń.