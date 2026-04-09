Bezpieczeństwo

Miała być paczka DPD. Zamiast niej przyszedł na skrzynkę mail

Zamawiałeś paczkę DPD? Czekasz i czekasz, aż w końcu odbierasz maila w tej sprawie? Uważaj, całkiem prawdopodobne, że oszuści chcą wyłudzić twoje dane i dobrać się do konta bankowego. Pod żadnym pozorem, nie klikaj linka, który najprawdopodobniej zawiera nadesłana wiadomość.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:28
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Miała być paczka DPD. Zamiast niej przyszedł na skrzynkę mail

Mail od DPD - na czym polega oszustwo?

Oszuści podszywają się pod różne firmy, w tym te kurierskie o dobrej renomie. W ten sposób jednak nie chcą wcale nam pomóc, ale wyłudzić dane. Oszuści coraz częściej wysyłają maila o tym, że DPD podjęło próbę dostarczenia paczki, ale nie udało się tego dokonać, z powodu niekompletnych danych adresowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dziwny mail to pierwsze ostrzeżenie, że coś jest nie tak

Jeśli osoba czekająca na paczkę, chce ją dostać, musi skorzystać z załączonego linku i uzupełnić dane adresowe i telefoniczne. Numer przesyłki w mailu, oczywiście, jest zmyślony, a maile tego typu docierają nawet do osób, które niczego nie zamawiały. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS Vivobook X1607QA-MB055W 16" IPS Snapdragon X X1-26-100 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS Vivobook X1607QA-MB055W 16" IPS Snapdragon X X1-26-100 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
-500 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Laptop LENOVO LOQ 15ARP9 15.6" IPS 144Hz R5-7235HS 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4050 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop LENOVO LOQ 15ARP9 15.6" IPS 144Hz R5-7235HS 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4050 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i7-13650HX 32GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4, Funkcje AI
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i7-13650HX 32GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4, Funkcje AI
0 zł
6819.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6819.99 zł
Advertisement

Samo DPD ostrzega o tym zagrożeniu fałszywymi powiadomieniami o paczkach, na swojej oficjalnej stronie:

Oszuści wysyłają fałszywe e-maile lub SMS-y informujące o rzekomo oczekującej paczce lub przesyłce, która miała zostać zatrzymana w procesie dostawy. Powody zatrzymania bywają różne - brak uiszczenia pełnej kwoty za przesyłkę, niekompletne dane dostawy, nadmiarowa waga przesyłki itp. Celem jest zawsze próba nakłonienia do kliknięcia w link lub załącznik.

Wiele osób wciąż się na to nabiera i zostaje przekierowanych na zawirusowaną stronę. Na stronie tego typu znajduje się najczęściej formularz do wypełnienia danymi. Klient ma wpisać ponownie swoje dane po to, aby zamówić paczkę ponownie. W rzeczywistości, wszystko co wpiszemy w pola formularza, trafi bezpośrednio do oszustów.

Znakiem, który wskazuje na oszustwo jest także użycie groźby. 

Jeśli nie odbierzesz przesyłki w terminie, zostanie ona odesłana lub zniszczona. 

I w tym momencie, powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza - firmy kurierskie nie mają w zwyczaju straszyć zniszczeniem czyjejś własności. Nawet w sytuacji nieodebrania paczki. 

Pamiętajmy, aby nie klikać w podejrzane linki zawarte w mailach i SMS-ach. Nie podawajmy żadnych danych na stronach, na które zostaniemy przekierowani. Dla bezpieczeństwa, najlepiej nie odpowiadać na takie wiadomości, lepiej je od razu usunąć

Głośnik Bluetooth Marshall Emberton II
Image
telepolis
oszustwo internetowe fałszywy e-mail fałszywy mail oszustwo na paczkę Fałszywy link
Źródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock
Źródła tekstu: g24.pl, dpd.com