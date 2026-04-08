Zaktualizuj Google Chrome. Te dwie nowości robią robotę

Warto zaktualizować przeglądarkę Google Chrome w wersji na komputery. Właśnie pojawiły się w niej dwie znaczące, a przede wszystkim bardzo przydatne nowości.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:22
Dane wskazują, że większość z was korzysta z przeglądarki Google Chrome. To w końcu najpopularniejszy program tego typu. W takim wypadku warto ją zaktualizować, a przynajmniej w wersji na komputery. Google dodał do niej dwie przydatne nowości.

Zmiany w Google Chrome

Szczególnie pierwsza nowość może okazać się bardzo przydatna dla wielu osób. Na pewno zdarzyło wam się otworzyć kilka czy nawet kilkanaście zakładek w jednym oknie przeglądarki. Stają się one wtedy małe i trudne do opanowania. Dlatego też Google wprowadził do Chrome'a pionowe zakładki, dzięki którym chaos ma być łatwiejszy do ogarnięcia.

Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na pasek zakładek i wybrać opcję, aby wyświetlić je pionowo. W ten sposób wszystkie zostaną przeniesione do lewej strony i będą wyświetlane w formie pojedynczej kolumny. Otwarcie nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu jednocześnie nie powinno już stanowić problemu.

Druga zmiana przeznaczona jest dla osób, które dużo czytają. Skupienie się na tekście, wokół którego wyświetla się mnóstwo innych treści czy reklam, bywa trudne.

Dlatego też w Chrome pojawił się ulepszony tryb czytania. Wystarczy prawym przyciskiem myszy kliknąć wybraną stronę i wybrać opcję "otwórz w trybie czytania". Dzięki temu przeglądarka wyświetli uproszczoną wersję witryny, skupiającą się na danym tekście.

Obie nowości są już dostępne w najnowszej wersji Google Chrome.

Źródła zdjęć: Thaspol Sangsee / Shutterstock.com, Google
Źródła tekstu: Google