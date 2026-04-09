Apple TV nie da nam całości od razu. Ale na taki hit warto czekać

Apple TV właśnie zaprezentowało zwiastun drugiego sezonu, wysoko ocenionego przez krytyków, serialu kryminalnego "Kartoteka policyjna". Premiera na całym świecie odbędzie się już 22 kwietnia 2026 roku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:42
Apple TV nie da nam całości od razu. Ale na taki hit warto czekać

Wiosna 2026 należy do kryminałów

Wszyscy ci, którzy pochłonęli już 9 odcinków serialu "Harry Hole" na Netflxie, mogą przełączyć się na Apple TV+. Platforma zaplanowała premierę drugiej odsłony uznanego thrillera "Kronika policyjna". W rolach głównych występują - zdobywca Oscara - Peter Capaldi oraz nominowana do nagrody Critics Choice - Cush Jumbo. Gwiazdę możemy kojarzyć z ekranizacji kryminałów Cobena, albo z roli Lucci Quinn, prawniczki z amerykańskiego serialu "Żona idealna". Obie gwiazdy są także producentami wykonawczymi serialu.

"Kartoteka policyjna 2" ("Criminal Record") już 22 kwietnia na Apple TV

Platforma wypuściła właśnie do sieci zwiastun 2. sezonu trzymającego w napięciu kryminału. Serial będzie składał się z ośmiu odcinków i jego globalna premiera odbędzie się 22 kwietnia 2026 na Apple TV. Ale nie dostaniemy całości od razu. W tym dniu zostanie wyemitowany pierwszy odcinek, a następne będą pojawiały się w serwisie co tydzień, aż do środy 10 czerwca. 

Telewizor SAMSUNG QE65Q8FA 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1 + Soundbar SAMSUNG HW-B750F EN Czarny 5.1-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, HDMI ARC, Dolby Digital 5.1, DTS Virtual:X, BT
Telewizor PHILIPS 75PUS9010 75" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG UE55DU7172U 55" LED 4K Tizen TV HDMI 2.1
"Kartoteka policyjna 2" - nowe dochodzenie

To poruszający dramat, którego akcja przenosi widzów do serca współczesnego Londynu. Pokazuje on niemożność działania policji, gdy prawda jest na wyciągnięcie ręki. W drugim sezonie, młody mężczyzna zostaje zasztyletowany podczas politycznego wiecu. Rywalizujący ze sobą policjanci June Lenker (Jumbo) i Daniel Hegarty (Capaldi) zostają zatem zmuszeni do zawarcia niełatwego sojuszu i działania ramię w ramię. Pościg za mordercą szybko jednak przeistacza się w tajną operację, mającą związek ze spiskiem bombowym skrajnych prawicowców w Londynie. 

"Kartoteka policyjna" jest produkowana dla Apple TV przez Tod Productions i STV Studios. 

Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+