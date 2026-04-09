Apple TV nie da nam całości od razu. Ale na taki hit warto czekać
Apple TV właśnie zaprezentowało zwiastun drugiego sezonu, wysoko ocenionego przez krytyków, serialu kryminalnego "Kartoteka policyjna". Premiera na całym świecie odbędzie się już 22 kwietnia 2026 roku.
Wiosna 2026 należy do kryminałów
Wszyscy ci, którzy pochłonęli już 9 odcinków serialu "Harry Hole" na Netflxie, mogą przełączyć się na Apple TV+. Platforma zaplanowała premierę drugiej odsłony uznanego thrillera "Kronika policyjna". W rolach głównych występują - zdobywca Oscara - Peter Capaldi oraz nominowana do nagrody Critics Choice - Cush Jumbo. Gwiazdę możemy kojarzyć z ekranizacji kryminałów Cobena, albo z roli Lucci Quinn, prawniczki z amerykańskiego serialu "Żona idealna". Obie gwiazdy są także producentami wykonawczymi serialu.
"Kartoteka policyjna 2" ("Criminal Record") już 22 kwietnia na Apple TV
Platforma wypuściła właśnie do sieci zwiastun 2. sezonu trzymającego w napięciu kryminału. Serial będzie składał się z ośmiu odcinków i jego globalna premiera odbędzie się 22 kwietnia 2026 na Apple TV. Ale nie dostaniemy całości od razu. W tym dniu zostanie wyemitowany pierwszy odcinek, a następne będą pojawiały się w serwisie co tydzień, aż do środy 10 czerwca.
"Kartoteka policyjna 2" - nowe dochodzenie
To poruszający dramat, którego akcja przenosi widzów do serca współczesnego Londynu. Pokazuje on niemożność działania policji, gdy prawda jest na wyciągnięcie ręki. W drugim sezonie, młody mężczyzna zostaje zasztyletowany podczas politycznego wiecu. Rywalizujący ze sobą policjanci June Lenker (Jumbo) i Daniel Hegarty (Capaldi) zostają zatem zmuszeni do zawarcia niełatwego sojuszu i działania ramię w ramię. Pościg za mordercą szybko jednak przeistacza się w tajną operację, mającą związek ze spiskiem bombowym skrajnych prawicowców w Londynie.
"Kartoteka policyjna" jest produkowana dla Apple TV przez Tod Productions i STV Studios.