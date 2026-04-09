Bajzel w fotowoltaice. Pieniądze jeszcze są, zapewnia NFOŚiGW

Wszystko rozbija się o zakończenie szóstej edycji programu. Ta cieszyła się wyjątkowo wysokim zainteresowaniem, osiągając rekordowy budżet 1,85 mld zł. Dla porównania pięć poprzednich edycji osiągnęło łączny budżet w wysokości przekraczającej miliard złotych. Z tego też powodu uruchomiono program przejściowy z budżetem 335 mln zł, na który przeznaczono środki z KPO.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mój Prąd 6.0 bił rekordy, ale to za mało, mamy więc program przejściowy

W jego ramach możliwe jest dofinansowanie do kwoty 28 tysięcy złotych dla osób, które wcześniej nie brały udziału w programie Mój Prąd, lub do 22 tysiące złotych dla osób, które korzystały z programu. Program pokrywa do 50% wydatków. W przypadku magazynów energii jest to 16 tysięcy złotych i 5 tysięcy złotych w przypadku magazynów ciepła. Różnice dotyczą jedynie instalacji PV: osoby niekorzystające wcześniej z programu mogą wziąć 7 tysięcy złotych na mikroinstalację fotowoltaiczną, a dotychczasowi beneficjenci 1000 zł na rozbudowę już istniejące wedle następujących zasad:

Beneficjentami są osoby fizyczne - prosumenci wytwarzający energię elektryczną na własne potrzeby, którzy posiadają umowę regulującą wprowadzanie energii do sieci. Wsparcie obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 20 kW, magazyny energii o pojemności min. 2 kWh oraz magazyny ciepła o pojemności min. 20 dm³.

I chociaż brzmi to dość prosto, to wchodząc w szczegóły, pojawia się wiele niedomówień. Dobrym przykładem jest tu sprawa czytelnika serwisu Globenergia.pl, który napisał to tamtejszej redakcji następującą wiadomość:

Dowiedziałem na infolinii nie mogę skorzystać z dofinansowania na magazyn, bo otrzymałem dofinansowanie na panele już wcześniej, ale w programie Mój Prąd 5.0, a program jest dla tych, którzy otrzymali dofinansowanie na panele w programie Mój Prąd 6.0 lub nie otrzymali go wcale.

Wynika z tego, że jedynie beneficjent Mój Prąd 6.0, lub osoby, które wcześniej nie skorzystały z żadnego z programów, mogą dostać dotacje z programu przejściowego i dofinansowania magazynu energii.

NFOŚiGW wyjaśnia, o co chodzi z dotacjami

Czy ten problem faktycznie występuje? Aby to zweryfikować, udałem się na Facebookową grupę: Dotacja Przydomowe Magazyny Energii / Mój Prąd 6.0 / 7.0. Okazało się jednak, że jej użytkownicy nie do końca mają pojęcie, jak działają te mechanizmy. Najlepiej oddaje to poniższe pytanie, w przypadku którego ktoś złośliwy mógłby napisać, że zdania ekspertów są ewidentnie podzielone:

Jak to jednak wygląda w praktyce? Otóż zapytaliśmy NFOŚiGW, które przesłało redakcji Telepolis.pl następującą odpowiedź:

Zgodnie z aktualnymi zasadami z nowego programu mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w edycji Mój Prąd 6.0 przed wyczerpaniem jej budżetu w dniu 12.09.2025 r. Oznacza to, że:



Beneficjenci wcześniejszych edycji (1.0–5.0) mieli możliwość skorzystania z dotacji w okresie od 2.09.2024 r. do 12.09.2025 r. Program Mój Prąd 6.0 był otwarty również dla nich i trwał ponad rok, dając możliwość ponownego ubiegania się o wsparcie.



Nowy, przejściowy program (z budżetem 335 mln zł z KPO) jest skierowany wyłącznie do prosumentów, którzy nie zdążyli złożyć wniosku w Mój Prąd 6.0, mimo kilkukrotnego zwiększania budżetu i wydłużania naboru – aż do 31 października 2025 r.



Uprawnione są zatem wyłącznie osoby, które nie otrzymały dofinansowania w MP 6.0 z powodu wyczerpania budżetu przed 31 października 2025 r., a ich inwestycje mieszczą się w wymaganym terminie.

Oznacza to więc, że czytelnik serwisu Globenergia albo źle zrozumiał telefoniczną odpowiedź, albo sam został źle zrozumiany. Ponieważ to właśnie osoby, które wzięły udział w edycji Mój Prąd 6.0, nie mogą skorzystać z programu przejściowego.

Kluczowa jest tu także kwestia daty: aby dostać refinansowanie, inwestycja musiała zostać ukończona przed 31 października 2025 roku. Oczywiście nawet wtedy osoby korzystające z wcześniejszych edycji mogą zostać odrzucone. Ma to jednak związek, z tym że beneficjenci Mój Prąd 1.0 - 5.0 mogli brać udział w edycji 6.0 programu, co podkreśla NFOŚiGW w przesłanej redakcji Telepolis.pl odpowiedzi:

Edycja programu Mój Prąd 6.0 była otwarta dla większości dotychczasowych beneficjentów.