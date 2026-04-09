Dyson ogłosił nowy sprzęt. Przyniesie on Ci ulgę w każdym miejscu
Oczywiście pod warunkiem, że powodem Twojego cierpienia jest upał. Dyson HushJet Mini Cool to pierwszy w historii firmy przenośny wentylator. O ile w ogóle można porównać ten sprzęt do typowego przenośnego wentylatora.
Zamiast typowego wentylatora mamy tu dość nietypową głowicę. Napędzający ją silnik ma obracać z prędkością 65 000 obrotów na minutę. I chociaż normalnie powinno to generować nieznośny szum, to dzięki zastosowaniu technologii HushJet.
Dyson HushJet Mini Cool prawie jak dmuchawa z AliExpress
Jeśli chodzi o generowany strumień powietrza, to ten ma osiągać do 25 m/s, czyli 90 km/h. Gdyby zwiększyć prędkość o przynajmniej 60 km/h to wyszłoby nam urządzenie mogące konkurować z dmuchawami z AliExpress. Chociaż oczywiście celem Dysona jest schłodzenie nagrzanego ciała, a nie wydmuchiwanie kurzu z zakamarków.
Bateria tego urządzenia ma wytrzymywać do 6 godzin pracy, chociaż zapewne mowa tu o niższym trybie, niż 90 km/h. Sam wentylator naładujemy natomiast przez USB-C. Konstrukcja ta ma być także wyjątkowo tania. Mowa tu o cenie około 100 USD, czyli około 450-500 zł z doliczeniem wszystkich podatków.