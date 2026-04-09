Bank ostrzega w komunikacie: złośliwy kod okrada Polaków
Nest Bank wydał pilny komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy posiadacze konta bankowego, nie tylko klienci tej konkretnej instytucji. Tym razem, chodzi o fałszywe bramki płatnicze w sklepach internetowych. Atakujący nie mają litości - włamują się do systemów sklepów i instalują złośliwy kod. Oto, co warto wiedzieć w tej kwestii, aby nie dać się podejść.
Uważaj na fałszywe bramki płatnicze w sklepach internetowych
Kupując w sklepach internetowych, nie mamy wyjścia - musimy skorzystać z bramek płatniczych. Niestety coraz częściej zdarza się, że w momencie, kiedy chcemy zapłacić za nasze zamówienie, trafiamy na fałszywy formularz płatności. Oszuści włamują się do systemów sklepów i instalują złośliwy kod. Właśnie w ten sposób przechwytują nasze dane, w szczególności dane naszej karty płatniczej.
Bank radzi, jak się bronić przed tego typu próbą wyłudzenia:
- Zawsze sprawdzaj adres bramki płatniczej, na którą kieruje cię sklep internetowy. Zwracaj uwagę na wszystkie literówki oraz znaki dodatkowe.
- Zweryfikuj także nazwę sprzedawcy, jaka pojawia się w komunikacie, który wyświetla się podczas autoryzacji w aplikacji mobilnej lub w treści SMS.
- Jeśli bramka płatnicza wygląda podejrzanie, zrezygnuj z płatności i skontaktuj się ze sprzedawcą. Twoją uwagę powinny przykuć szczególnie grafiki niskiej jakości oraz brak polskich znaków.
- Zachowaj ostrożność, kiedy formularz na stronie prosi o podanie danych, które nie mają związku z wybranym sposobem płatności.
- Dla większego spokoju, ustaw limit płatności na swojej karcie. Dzięki temu, w momencie kiedy dane trafią w niepowołane ręce, ograniczysz straty. Optymalnie by było, gdybyś zwiększał limit tylko na czas zakupów.
Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszusta, skontaktuj się jak najszybciej z bankiem i spróbuj wyjaśnić całą sprawę. Koniecznie też zablokuj dostęp do bankowości online i karty.