SatRevolution zawiera strategiczne partnerstwo z Virgin Orbit

Virgin Orbit ogłosił podpisanie nowego protokołu ustaleń (MOU - Memorandum of Understanding), który rozszerzy jej współpracę z wrocławską firmą SatRevolution, producentem nanosatelitów i firmą świadczącą usługi w sektorze kosmicznym.

Nowa umowa została podpisana w momencie, gdy dwa satelity SatRevolution są w trakcie końcowego odliczania do wystrzelenia na orbitę za pomocą systemu LauncherOne firmy Virgin Orbit. Dokument kładzie podwaliny pod wystrzelenie setek dodatkowych satelitów, a także wspólny rozwój zintegrowanych usług misyjnych i innych potencjalnych obszarów współpracy.

Pierwsze dwa satelity STORK firmy SatRevolution są już w pełni zintegrowane z rakietą LauncherOne, która ma wystartować na orbitę z Mojave Air and Space Port już jutro rano czasu pacyficznego (15:00 - 18:00 czasu polskiego). Zgodnie z MOU, SatRevolution wybrała Virgin Orbit do obsługi kolejnych kosmicznych misji, które będą miały miejsce rokrocznie aż do 2026 roku. Firma intensywnie pracuje nad rozwojem swoich konstelacji, w tym konstelacji STORK oraz oraz planowanych projektów takich jak konstelacja dla Internetu Rzeczy i radaru z syntetyczna aperturą (SAR).

Rozszerzając strategiczne partnerstwo, Virgin Orbit i SatRevolution będą również poszukiwać sposobów na wypracowanie biznesowych zastosowań wykorzystania nanosatelitów. Wspólna oferta może obejmować usługi hostowania ładunków na LauncherOne, gotowe rozwiązania szybkiego wdrażania usług kosmicznych i wiele innych.

Dodatkowo, Virgin Orbit i SatRevolution będą aktywnie wspierać szybko rozwijający się polski przemysł kosmiczny, między innymi poszukując nowych możliwości dla krajowych usług wynoszenia na orbitę i kolejnych misji kosmicznych. Virgin Orbit i SatRevolution planują kontynuować współpracę z kilkoma czołowymi polskimi uniwersytetami badawczymi w ramach konsorcjum Polish Mission to Mars, które pracuje nad stworzeniem serii misji na Czerwoną Planetę.

Nowa umowa to najlepsza rzecz, jaka mogła się przydarzyć SatRevolution. Współpraca z Virgin Orbit potwierdza, że SatRevolution jest zarówno centrum polskiego przemysłu NewSpace, jak i dynamicznie rozwijającym się graczem na rynku globalnym. Obie nasze firmy łączy chęć uczynienia przestrzeni kosmicznej bardziej dostępnej dlatego bliższa współpraca jest kolejnym, naturalnym krokiem.

– powiedział Grzegorz Zwoliński, współzałożyciel i CEO SatRevolution

Grzegorz Zwoliński, CEO SatRevolution

Cieszymy się, że mamy wypracowane świetne relacje z zespołem SatRevolution. Nasze dwie firmy dobrze uzupełniają się we wspólnym dążeniu do wywołania rewolucji małych satelitów. Zespół Virgin Orbit jest podekscytowany możliwością kontynuowania strategicznego partnerstwa z Grzegorzem i jego zespołem w celu rozszerzania wspólnej oferty. Razem chcemy sprawić, że korzyści płynące z eksploracji przestrzeni kosmicznej staną się bardziej dostępne dla podmiotów w Polsce, w USA i na całym świecie.

– powiedział Dan Hart, Prezes Virgin Orbit

Start misji Virgin Orbit Tubular Bells: Part One jest planowany na godzinę 6 - 8 rano czasu pacyficznego (15:00 - 18:00 czasu polskiego) w środę, 30 czerwca 2021 roku. Misja będzie transmitowana na żywo w serwisie YouTube.

