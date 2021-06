Już teraz moglibyśmy rozpocząć podbój kosmosu. Dowodzi tego symulacja

Naukowcy z Uniwersytetów Penn State, Columbia oraz Rochester, przy współpracy z NASA, stworzyli symulację, która udowadnia, że w stosunkowo krótkim czasie (jak na warunku wszechświat) bylibyśmy w stanie zasiedlić większość Galaktyki.

Kolonizacja Marsa, a później pewnie i kolejnych planet w naszej Galaktyce, to temat, który jest często podnoszony przez naukowców. Pierwsi ludzie mają trafić na powierzchnię Czerwonej Planety w przeciągu kilku najbliższych lat, a tak przynajmniej obiecuje Elon Musk. Szef SpaceX twierdzi, że pierwszy lot odbędzie się już w 2026 roku. Wydawałoby się, że to szalony plan, ale naukowcy stworzyli symulację, z której wynika, że już dzisiaj możemy rozpocząć podbijanie kosmosu.

Podbój Kosmosu w ciągu miliarda lat

Naukowcy z Uniwersytetów Penn State, Columbia oraz Rochester, przy współpracy z NASA, stworzyli ciekawą symulację. Wynika z niej, że w przeciągu około miliarda lat, co z naszej perspektywy wydaje się okresem bardzo długi, ale z perspektywy wszechświata jest zaledwie mrugnięciem, byliśmy w stanie zaludnić większą część Galaktyki. Co więcej, nie potrzeba do tego technologii przyszłości i proces mógłby się rozpocząć już nawet dzisiaj. Kto wie, może wysłanie ludzi na Marsa będzie właśnie początkiem, który za miliard lat sprawi, że ludzie zasiedlą całą Galaktykę.

Naukowcy przyjęli kilka kluczowych założeń, które były potrzebne do stworzenia symulacji. Pierwsze to takie, że kolonizatorzy są w stanie wysyłać statki zaledwie raz na 100 tys. lat. Druga sprawa to 100 mln lat życia danej społeczności na nowej planecie. To oznacza, że po zasiedleniu danego miejsca ludzie mają mniej więcej tysiąc prób na wysłanie kolejnych kolonizatorów. No i wreszcie, maksymalna prędkość statków kosmicznych to zaledwie 10 km na sekundę, co już dzisiaj bez problemu osiągamy. Zatem to bardzo pesymistyczny i powolny model, który w rzeczywistości mógłby zostać znacząco przyspieszony, tym bardziej biorąc pod uwagę miliony lat na rozwój technologii.

Naukowcy przygotowali nawet wideo, które pokazuje taką symulację. Na nim białe kropki to niezaludnione planety, kolor magenta odpowiada za skolonizowane systemy, a większe białe plamki, to statki kolonizatorów.

Pomimo tak spokojnego i w gruncie rzeczy pesymistycznego podejścia (no może poza 100 mln lat życia danej cywilizacji), w ciągu miliarda lat ludzie byliby w stanie zasiedlić niemal całą Galaktykę. Oznacza to, że stalibyśmy się cywilizacją trzeciego typu w skali Kardaszowa. Jednocześnie to kolejny dowód na to, że już dawno powinniśmy trafić na inne formy życia. W końcu podobny plan kolonizacji, biorąc pod uwagę, że wiek Wszechświata jest szacowany na około 13,7-13,8 mld lat, mógł zostać przeprowadzony już kilkukrotnie przez inne formy życia. Dlatego symulację można potraktować jako kolejny argument przemawiający za paradoksem Fermiego.

Symulację można też potraktować jako potwierdzenie słów dr Vishala Gajjara, który twierdził, że kosmos jest tak naprawdę łatwy do zasiedlenia, głównie z centralnych częściach Galaktyki, gdzie zagęszczenie planet jest dużo większe. Dlatego jest on zdania, że właśnie w centrum naszej Galaktyki mamy największe szanse na znalezienie obcej cywilizacji.

Źródło tekstu: RNAAS, Wykop