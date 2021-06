Pierwsi ludzie polecą na chińską stację kosmiczną Tiangong

Nie Haisheng, Liu Boming oraz Tang Hongbo to pierwsi ludzie, którzy trafią na chińską stację kosmiczną Tiangong.

Nie Haisheng, Liu Boming oraz Tang Hongbo to astronauci, którzy będą pierwszymi ludźmi na chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. Ich start, z Centrum Wynoszenia Satelitów Jiuquan na pustyni Gobi w północno-zachodnich Chinach, zaplanowany jest na dzisiejszy poranek (17 czerwca). Na orbitę wyniesie ich rakieta o nazwie Długi Marsz-2F, na szczycie której znajdzie się statek Shenzhou-12.

Chińska stacja kosmiczna Tiangong

Będzie to pierwsza chińska misja załogowa od 5 lat. Shenzhou-12 połączy się z modułami Tianhe oraz Tianzhou-2 i utworzy na razie niewielką, ale zdolną do zamieszkania stację kosmiczną. Astronauci mają na niej spędzić 3 miesiące, co będzie najdłuższą tego typu misją w historii Państwa Środka. W jej trakcie naukowcy sprawdzą działanie systemów podtrzymywania życia dostaw materiałów czy też działania poza stacją. W sumie Nie Haisheng, Liu Boming oraz Tang Hongbo mają wykonać ponad 100 kosmicznych spacerów.

W ciągu najbliższego 1,5 roku Chińczycy planują jeszcze 11 kolejnych misji, w tym 3 załogowe. W ich trakcie chińska stacja kosmiczna Tiangong ma być rozbudowana o kolejne moduły. Finalnie stacja będzie około 3-krotnie mniejsza od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Zobacz: Jeff Bezos poleci w kosmos. New Shepard wystartuje 20 lipca

Zobacz: NASA wydaje oświadczenie w sprawie chińskiego łazika na Marsie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pexels

Źródło tekstu: Xinhua