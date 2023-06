Życie pozaziemskie? Może być bliżej niż sądzimy

Już pod koniec 2025 roku NASA planuje ponownie umieścić człowieka na Księżycu. To już ponad 50 lat od Apollo 17, ostatniej wyprawy człowieka na Srebrny Glob. Choć pojawiają się głosy, że trzecia faza programu Artemis zostanie opóźniona.

Nowe badania wskazują na to, że na Księżycu mogą istnieć warunki do przetrwania mikroorganizmów. Oczywiście nie chodzi o całą powierzchnię Srebrnego Globu, lecz specyficzne miejsca w pobliżu bieguna południowego naturalnego satelity Ziemi. Znajdują się tam permanentnie zacienione kratery, których ciężkie warunki mogłyby stać się siedliskiem organizmów beztlenowych.

Jedną z najbardziej uderzających rzeczy, które odkrył nasz zespół, jest to, że biorąc pod uwagę ostatnie badania dotyczące zakresów, w których niektóre organizmy drobnoustrojowe mogą przetrwać, mogą istnieć potencjalnie nadające się do zamieszkania nisze dla takiego życia we względnie chronionych obszarach na niektórych ciałach niebieskich pozbawionych powietrza. Obecnie pracujemy nad zrozumieniem, które konkretne organizmy najlepiej nadają się do przetrwania w takich regionach i które obszary księżycowych regionów polarnych, mogą najbardziej nadawać się do podtrzymywania życia