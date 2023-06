Chiny szokują. Stworzą konstelację teleskopów wokół Księżyca

Księżycowy wyścig trwa w najlepsze. Chiny chcą zarezerwować sobie miejsce na orbicie wokół Księżyca, by zagospodarować tę przestrzeń konstelacją teleskopów.

Aktualnie trwa coś, co możemy nazwać nowym wyścigiem kosmicznym, choć udział w nim biorą nieco inne podmioty niż w tym oryginalnym. Z jednej strony mamy zjednoczone siły agencji kosmicznych NASA, ESA, CSA i JAXA, które w ramach misji Artemis próbują ponownie umieścić człowieka na Księżycu. Ich konkurentem są Chiny, które w ciągu ostatnich lat wyrosły na prawdziwą potęgę przemysłu kosmicznego.

Chiny mają ambitne plany dotyczące nie tylko samej powierzchni Księżyca, lecz również orbity wokół niego.

Chiny chcą wysłać radioteleskop na orbitę wokół Księżyca

Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna w ostatnim czasie wykazuje znaczne zainteresowanie Księżycem. Potwierdzono już, że Azjaci planują założyć tam własną bazę do przeprowadzania badań i pozyskiwania surowców.

Okazuje się, że ich plany dotyczące Srebrnego Globu są jeszcze bardziej rozbudowane, niż sądzono. Chińczycy planują wysłać konstelację radioteleskopów na orbitę wokół Księżyca. System miałby składać się z satelity-matki i ośmiu mniejszych modułów oraz jednego większego. Główne, największe urządzenie odpowiedzialne byłoby za komunikację całego systemu i procesowanie danych oraz połączenie z Ziemią. Z kolei osiem małych radioteleskopów (0,1-30 MHz) i jeden większy (30-120 MHz) zbierałyby sygnały z dalekich zakątków kosmosu.

Doniesienia skomentował Xuelei Chen, astronom z CNSA podczas konferencji Astronomy From the Moon. Ekspert wskazał, że takie rozwiązanie ma znaczną przewagę nad umieszczeniem teleskopów bezpośrednio na Księżycu, co rozważa NASA. Jednym z głównych argumentów przemawiających nad tym rozwiązaniem jest prostsze wykonanie oraz większa łatwość w dostarczeniu energii słonecznej do teleskopów.

