NASA wyśle na Jowisza twoje nazwisko. Wystarczy się zapisać

Marzysz o locie w Kosmos? NASA umożliwia teraz wirtualną podróż w stronę Jowisza. Wystarczy wpisać swoje dane, które Agencja Kosmiczna umieści na nośniku danych.

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej w październiku przyszłego roku planuje zacząć misję Europa Clipper na jeden z wielu księżyców Jowisza. Do celu sonda przybyć powinna w kwietniu 2030 roku. Zacznie wtedy okrążać Jowisza i wykonywać bliskie loty w kierunku jego lodowej Europy.

Sonda wysłana przez NASA ma na celu zbadanie powierzchni księżyca i analizę możliwości występowania podpowierzchniowych zbiorników wody w stanie ciekłym. Informacje te są niezbędne do określenia, czy pod lodową skorupą, może znajdować się życie.

Symboliczne, ale chętnych nie brakuje

Na pokładzie statku kosmicznego umieszczony zostanie mikroczip z wierszem autorstwa amerykańskiej poetki Ady Limón. Nosi on tytuł „Pochwała tajemnicy: wiersz dla Europy” i został stworzony specjalnie na tą okazję. NASA oprócz wiersza, postanowiła zamieścić jeszcze jedną rzecz na pokładzie statku kosmicznego.

Okazuje się, że możesz polecieć wraz z sondą w stronę Jowisza. Oczywiście nie osobiście, gdyż na razie jest to niewykonalne. NASA zaprasza jednak ludzi z całego świata, by podpisali się pod wierszem i dołączyli do wyprawy na Europę poprzez wirtualną listę obecności.

Agencja kosmiczna porównała swój pomysł do wysyłania listu w butelce. Różni się tym, że zamiast kawałka papieru, wiadomość zakodowana zostanie na mikroczipie i nie zostanie umieszczona w butelce a w sondzie.

Jak się zapisać na listę pasażerów?

Wystarczy wejść na stronę internetową NASA Europa i wybrać opcję „weź udział” u góry ekranu. Następnie powinniśmy kliknąć link o nazwie wiadomość w butelce. Strona skieruje nas bezpośrednio do formularza przesyłania danych. Wystarczy kliknąć czerwony przycisk z napisem „wyślij swoje imię”, a następnie postępować zgodnie z instrukcją.

Strona NASA poprosi chętnych do udziału w misji o podanie imienia i nazwiska, kraju zamieszkania a także kodu pocztowego. Po dodaniu adresu e-mail, każdy wirtualny pasażer otrzyma symboliczną wizytówkę.

Obecnie do udziału w misji zapisało się 233 771 uczestników. Z Polski w kierunku Europy uda się 1609 osób. Dotychczas jest to jedyny możliwy sposób dostania się w przestrzeń blisko Jowisza, NASA zachęca więc do udziału w tej misji chociaż poprzez nazwisko umieszczone na mikroczipie. Po wykonaniu zadań sonda rozbita zostanie o powierzchnię Ganimedesa, największego księżyca a twoje nazwisko już na zawsze na nim pozostanie.

