Netflix rozdaje darmowy dostęp! A nie, to nowe oszustwo...

Z powodu pandemii Netflix rozdaje darmowy dostęp wszystkim chętnym! Brzmi nieźle, ale to całkowita nieprawda i próba wyłudzenia danych przez cyberprzestępców.

Cyberprzestępcy nie próżnują w czasie pandemii, co więcej, znajdują nowe okazje, by wyciągnąć poufne dane od użytkowników. Atakują osoby przejęte rozprzestrzenianiem się wirusa, kierując do nich fałszywego e-maila od dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – z załącznikiem zawierającym złośliwe oprogramowanie HawkEye – starają się też uderzyć w tych, którzy chcą w tych trudnych czasach zagłębić się w filmach i serialach. Ci ostatni otrzymują informację, że z powodu panującej pandemii Netflix oferuje darmowy dostęp do materiałów wideo. Należy uważać na takie treści, ponieważ jest to oczywiście oszustwo.

Eksperci do spraw bezpieczeństwa zaobserwowali, że oszuści wysyłają krótkie wiadomości tekstowe z linkiem, który ma kierować do serwisu Netflix. Treść może brzmieć mniej więcej w ten sposób:

Ze względu na pandemię wirusa koronawirus na całym świecie Netflix oferuje darmowy dostęp do swojej platformy w okresie kwarantanny. Uruchom dostęp na tej stronie, ponieważ niebawem może się on zakończyć.

Wiadomości są przesyłane przez media społecznościowe i WhatsApp. Obecnie znaleziono teksty głównie w języku angielskim i hiszpańskim, ale być może do użytkowników trafią również przetłumaczone wiadomości w innych językach, w tym także po polsku. Oszuści wykorzystują do tego domenę netflix-usa [kropka] net. Została ona zarejestrowana przez oszusta kilka dni temu i nie ma zupełnie związku z prawdziwym serwisem Netflix.

Użytkownik, który kliknie w link, zostanie przekierowany na witrynę podobną do strony głównej Netflixa. Zanim jednak dana osoba otrzyma darmowy dostęp, musi odpowiedzieć na kilka pytań, które mają na celu wyłudzenie danych osobowych. Chodzi również o pobranie złośliwego kodu na komputer. Strona sugeruje również, aby podzielić się tą „super promocją” ze znajomymi.

Źródło tekstu: Bitdefender Polska