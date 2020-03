Rząd i telekomy w końcu biorą się za oszustów. Koniec wyłudzeń „na koronawirusa”

Wyjątkowa sytuacja zmusza do podjęcia wyjątkowych kroków. Ministerstwo Cyfryzacji i telekomy będą ostrzegać przed stronami, które wyłudzają pieniądze lub dane „na koronawirusa”.

Strony oszustów wyłudzających dane lub pieniądze, wykorzystując epidemię koronawirusa i niepokój obywateli, będą blokowane. Ponadto trafią na listę ostrzeżeń, którą przygotowują specjaliści z NASK.

W najbardziej drastycznych przypadkach oszuści muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną. Chodzi o to, by jak najlepiej chronić obywateli przed naciągaczami, którzy pod pretekstem walki z epidemią dopuszczają się przestępstw – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Podejrzewasz oszustwo? Zgłoś to!

Wszystko odbywać się będzie w porozumieniu z telekomami i UKE w imię ochrony obywateli. Porozumienie zostało uzgodnione z Orange Polska, Polkomtelem (Plus), P4 (Play) i T-Mobile Polska. Administratorem „czarnej listy” domen oszustów będzie NASK. To tam należy przesyłać informacje o podejrzanych stronach. Kontakt można nawiązać e-mailem lub przez specjalny formularz do informowania o incydentach. Warto zgłaszać nie tylko te związane z koronawirusem i nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

Zgłoszenia będą natychmiast weryfikowane przez specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa (co najmniej 2 osoby na zgłoszenie, by uniknąć błędów). Jeśli wskazana strona rzeczywiście będzie miała charakter oszustwa typu phishing lub będzie wprost wyłudzać pieniądze, dostęp do niej zostanie zablokowany i trafi na listę. W skrajnych przypadkach sprawa trafi do organów ścigania. Udział w tym będzie brać nie tylko polska policja i prokuratura, ale również EUROPOL.

Listę ostrzeżeń można ściągnąć ze strony NASK i dodać do swoich systemów bezpieczeństwa. Mniejsi operatorzy i administratorzy sieci firmowych mogą skorzystać z możliwości automatycznego ściągania listy z pomocą API NASK i blokowania szkodliwych stron. Lista jest aktualizowana co 5 minut i w przeciwieństwie do nieudanej aplikacji Kwarantanna Domowa, ten pomysł naszych władz może rozwiązać realny problem obywateli.

Źródło tekstu: NASK, MC