YouTube: filmy o grze Minecraft obejrzano już bilion razy

Serwis YouTube ogłosił, że filmy dotyczące gry Minecraft zostały obejrzane na platformie już ponad bilion razy. Od momentu pojawienia się pierwszego filmu z Minecraftem na YouTube w 2009 roku, twórcy przygotowujący treści na temat gry stali się jedną z największych społeczności na platformie i stanowią bardzo ważną część stale rozwijającego się ekosystemu. Minecraft był zarówno najczęściej oglądaną grą, jak i tą graną na żywo na YouTube w 2020 roku. Obecnie treści związane z Minecraftem tworzy ponad 35000 kanałów z ponad 150 państw. Aby to uczcić, YouTube stworzył animowany film 3D osadzony w świecie Minecrafta, pokazujący kluczowych twórców i najważniejsze momenty dla społeczności z całego świata.

Zobacz: Płyty główne zbudowane w Minecraft. Są zaskakująco szczegółowe

– powiedziała Susan Wojcicki, CEO, YouTube

Całą karierę zawodową jestem związany z branżą gier i to niesamowite obserwować, jak wzrosła popularność Minecrafta od czasu pojawienia się tej gry na rynku. Pamiętam, jak pracowałem z YouTuberem SeaNanners w Machinima, kiedy po raz pierwszy zagrał w Minecrafta i udostępnił to na YouTube - już wtedy zainteresowanie grą było ogromne. To niesamowite, że z roku na rok wciąż rośnie. Minecraft od wielu lat jest najchętniej oglądaną grą, a to, że treści z nim związane zostały obejrzane już bilion razy jest ogromnym sukcesem. Gratuluję Mojang, Microsoft i całej społeczności graczy na YouTube!.