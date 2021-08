Płyty główne zbudowane w Minecraft. Są zaskakująco szczegółowe

Użytkownik Reddita o pseudonimie MasterKnight48902 pochwalił się swoimi dziełami w grze Minecraft. Stworzył on zaskakująco szczegółowe płyty główne.

Chociaż Minecraft przez wiele osób może być postrzegany jako gra dla dzieci, to musicie wiedzieć, że wiele osób używa jej do tworzenia naprawdę imponujących budowli. Wystarczy chwila w Internecie, aby znaleźć Hogwart zbudowany w Minecrafcie czy nawet Asgard, czyli krainę marvelowego Thora. Tym razem swoim dziełem pochwalił się MasterKnight48902 z Reddita. Nie zdecydował się on na żadną budowlę. Zamiast tego stworzył ogromne płyty główne MSI.

Zobacz: Karty graficzne Intel ARC będą łatwe do podkręcania

Płyty główne zbudowane w Minecraft

Na zdjęciach możecie zobaczyć płyty główne MSI, zbudowane w Minecrafcie przez MasterKnight48902. Obok siebie znajdują się zarówno modele Intela z podstawkami LGA 115x, jak i AMD z socketem AM4. Jeśli chodzi o te drugie, to są to między innymi MSI X570S Edge Max WiFi, X570S Carbon Max WiFi, X570S Carbon EK X, X570S Unify-X Max oraz X570S Ace Max.

Wszystkie konstrukcje są zaskakująco szczegółowe. Widać na nich dokładnie oddane elementy płyt głównych, w tym chłodzenie czy porty i złącza. Co ciekawe, Redditor napisał, że całość zajęła mu zaledwie tydzień. Patrząc na efekt końcowy byłem przekonany, że była to wielotygodniowa praca. Podejrzewam, że MasterKnight48902 ma już sporo wprawy w tego typu projektach.

Zobacz: GeForce RTX: niecodzienne znalezisko hitem internetu. Sam zobacz

Zobacz: Fatalne wieści! NVIDIA przewiduje wielomiesięczne problemy z grafikami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MasterKnight48902/Reddit

Źródło tekstu: Guru3D, Reddit