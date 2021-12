Google ujawnia, co Polacy oglądali na YouTube w 2021 roku

Google opublikował listy filmów oraz teledysków, które były najchętniej oglądane w mijającym roku przez Polaków na YouTube. Dodatkowo pojawiły się trzy nowe zestawienia twórców, tych najpopularniejszych, tych najszybciej zyskujących na popularności oraz tych, którzy tworzą filmu Shorts.

Najpopularniejsze wideo

Wśród najpopularniejszych filmów króluje rozśpiewana EKIPA - 3KIPA. Drugie miejsce na liście zajął Friz ze swoim wideo INFLUENCERZY BEZ CENZURY (FILM DOKUMENTALNY), a ostatnie miejsce na podium należy do stand-upera Mateusza Sochy - Mateusz Socha - "Masochista" | Stand-up | 2021. Całe TOP10 w tej kategorii wygląda tak:

Najpopularniejsze teledyski

A czego słuchaliśmy na YouTube w 2021 roku? Zwyciężył duet sanah i Vito Bambino z kawałkiem Ale jazz!. Sobel i utwór Fiołkowe pole zajął drugie miejsce. Podium zamyka singiel Mata - Kiss cam (podryw roku). Utwór zadebiutował na 198. miejscu listy Global 200 Excl. US magazynu "Billboard". A oto pierwsza dziesiątka w tej kategorii:

Najpopularniejsze kanały i twórcy

YouTube to miejsce dające spore możliwości twórcom, także zarobkowe. Z danych firmy Google wynika, że odsetek polskich kanałów, których zarobki osiągają 5 cyfrowe kwoty lub większe wzrósł o ponad 35% rok do roku. W Polsce już ponad 2 tysiące kanałów ma ponad 100 tysięcy subskrypcji, co oznacza wzrost o ponad 20% rok do roku. Jeszcze dynamiczniej – bo o 30% – wzrosła liczba kanałów, które mają ponad 1 milion subskrypcji. Jest już ich w Polsce ponad 150.

Najpopularniejsze kanały w Polsce w 2021 roku:

Twórcy najszybciej zyskujący na popularności:

YouTube Shorts

W 2021 roku pojawił się w Polsce YouTube Shorts. A tak wygląda lista najpopularniejszych twórców w tej kategorii:

