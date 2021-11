YouTube ukryje łapki w dół pod wszystkimi filmami

YouTube zamierza uszczęśliwić wszystkich na siłę. Mianowicie chodzi o ukrycie łapek w dół. Wyrażenie niezadowolenia ma stracić rację bytu.

Facebook nigdy nie wprowadzi łapek w dół, portal Marka Zuckerberga nigdy nie robił z tego tajemnicy. Powód jest bardzo prosty - ich duża liczba mogłaby zniechęcić użytkowników do korzystania z portalu. Oczywiście można sobie radzić naokoło, na przykład używając śmiejącej się emotikony. To jednak nie jest to samo co "nie lubię". YouTube niedługo pójdzie tym samym tropem. Powoli zresztą już się to dzieje. Należący do Google serwis już wcześniej testował ukrycie łapek w dół. Teraz YouTube ogłosił, że ukryje łapki pod wszystkimi filmami w serwisie. Oficjalnym powodem jak zwykle jest "chęć utworzenia bardziej inkluzywnego środowiska". Czyli prostszym językiem - komuś będzie smutno, obrazi się i przestanie korzystać z YouTube'a.

Nie znaczy to jednak, że same łapki w dół znikną na amen. Przycisk do ich dawania dalej będzie dostępny. Nie pojawi się jednak ich licznik. Ten będzie dostępny tylko dla twórców, o ile oczywiście sami będą chcieli go zobaczyć. Nasze wyrażenie niezadowolenia straci de facto rację bytu. Nie będziemy też mogli od razu wiedzieć, czy film jest w ogóle warty oglądania.

