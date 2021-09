YouTube Premium i YouTube Music z 50 milionami subskrybentów

Minęło prawie 6 lat, odkąd rozpoczęliśmy naszą podróż subskrypcyjną w YouTube, a dziś z radością dzielimy się wiadomością, że przekroczyliśmy 50 milionów subskrybentów muzyki i premium, w tym próbnych. To zaszczyt zbudować członkostwo, które pozwala ludziom głębiej zanurzyć się w muzyce, nauce, modzie, grach i nie tylko, jednocześnie wspierając twórców i artystów, którzy to umożliwiają. Muzyka i subskrypcje Premium to kluczowe filary monetyzacji YouTube, umożliwiające rozkwit unikalnych treści i społeczności.