YouTube Premium zbyt drogi? Google przygotowało tańszą opcję

YouTube Premium Lite to tańsza wersja subskrypcji, którą Google wprowadziło w wybranych krajach europejskich.

Choć opinie na temat płatnej subskrypcji YouTube Premium potrafią być dość skrajne, Google nie odpuszcza i cały czas próbuje przekonać do niej kolejnych użytkowników. Najnowszym krokiem w tym kierunku ma być wprowadzenie nowej, tańszej wersji usługi nazwanej YouTube Premium Lite.

YouTube Premium Lite - funkcje

Czym nowa subskrypcja będzie różniła się od dotychczasowej - oczywiście poza absurdalnym zbitkiem wyrazów w nazwie? Przede wszystkim funkcjonalnością. YouTube Premium Lite pozwoli nam na odtwarzanie filmów bez reklam i na tym jego możliwości się kończą. Przypomnijmy, że w przypadku pełnej wersji usługi możemy dodatkowo pobierać filmy do odtwarzania offline, a także skorzystać z funkcji odtwarzania w tle oraz przy wyłączonym ekranie w ramach aplikacji na Androida.

Oczywiście pojawia się pytanie, jaki jest sens płacenia za możliwość oglądania bez reklam, skoro taką funkcję oferuje większość darmowych adblockerów. Te ostatnie działają jednak wyłącznie w przeglądarce internetowej, natomiast YouTube Premium Lite usunie niechciane przerywniki także w dedykowanych aplikacjach, np. na smartfonie czy Smart TV. Czy to wystarczający wabik na klientów? Czas pokaże.

YouTube Premium Lite - cena i dostępność

Jak na razie usługa wystartowała w kilku państwach na terenie Europy: w Belgii, Danii, Luksemburgu, Holandii, Norwegii i Szwecji. Zapłacimy tam za nią 6,99 euro (ok. 32 zł) miesięcznie. Dla porównania, koszt pełnoprawnego YouTube Premium w wymienionych krajach to 11,99 euro (ok. 55 zł).

Co ciekawe, strona produktowa poświęcona YouTube Premium Lite dostępna jest także w języku polski, więc można podejrzewać, że już niedługo usługa zawita także nad Wisłę. Niestety nie mamy pojęcia, ile będzie trzeba za nią zapłacić, ale podejrzewamy, że mniej niż na Zachodzie - w końcu za 35 zł to w Polsce można mieć pełny pakiet rodzinny.

