YouTube przywrócił Uwaga! Naukowy Bełkot. Rozsądek triumfuje!

Jeden z najlepszych polskich kanałów na YouTube został zamknięty bez ostrzeżenia. Chodzi o popularnonaukowy „Uwaga! Naukowy Bełkot”. Ban to efekt działań cyberprzestępców, ale rozsądek znów wygrał – kanał wrócił do żywych w całej okazałości.

„Uwaga! Naukowy Bełkot” znikł z sieci 22 lipca. To ogromna strata dla osób poszukujących ciekawostek i informacji popartych liczbami, a nie żółtymi napisami. Prowadzący kanał popularyzator nauki i zdroworozsądkowego myślenia Dawid Myśliwiec wyjątkowo spokojnie, konkretnie i fachowo mówi na dowolny temat, od szczepionek przeciwko COVID-19 przez udział osób LGBT w społeczeństwie, po sikanie do wody w aquaparku. Każdy odcinek był uzupełniony wysokiej jakości źródłami i pokazywał, jak krytycznie patrzeć na otaczający nas świat. Polecałam ten kanał w artykule o kanałach edukacyjnych i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę miała okazję to robić.

W nocy przed zamknięciem kanału nadawana była podejrzana transmisja na żywo, a nazwa została zmieniona. Jedna z takich transmisji została uwieczniona przez YouTubera AspieRem (w filmie jest sporo wulgaryzmów). Był to strumień z konferencji The B World i traktowała o kryptowalutach, a nazwa kanału została zmieniona na ARK Invest.

Co ciekawe, starsze filmy nie zostały usunięte, co zwykle dzieje się w przypadku ataków na kanały na YouTube. Dawid Myśliwiec miał w tej sprawie dwa telefony. Po drugim wreszcie zlokalizował furtkę, którą na jego kanał dostali się sabotażyści. Była to wtyczka z uprawnieniami do transmisji na żywo. Odebrał jej uprawnienia i wydawałoby się, że problemy się skończą.

Nic bardziej mylnego. 22 lipca wieczorem naszego czasu Dawid Myśliwiec dostał e-mail z informacją, że konto zostało zamknięte za naruszenie wytycznych społeczności YouTube'a.

Ten tekst piszę w poniedziałek 26 lipca. Kanał „Uwaga! Naukowy Bełkot” wrócił między 15 i 16 naszego czasu. Doskonałe filmy, kręcone przez pana Dawida przez kilka lat, nie przepadły. Machina YouTube'a nie należy do najszybszych, więc musieliśmy poczekać cały weekend na powrót wspaniałego kanału.

Pewnie zastanawiacie się też, kto i dlaczego doprowadził do blokady kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot”. Jedna z teorii wiąże atak na konto z wystąpieniami Dawida Myśliwca w telewizji śniadaniowej i promowaniem szczepień przeciwko COVID-19. Czy za włamaniem stoją właśnie przeciwnicy szczepień? Nigdy się tego nie dowiemy, ale pewne jest, że to środowisko nie szaleje za panem Myśliwcem i jemu podobnymi.

Aktualizacja: Komentarz Dawida Myśliwca

Niedługo po powrocie kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot” pojawił się też krótki komentarz prowadzącego do tej sprawy. Zamieszczam wpis z Facebooka:

Mam nadzieję, że to już koniec problemów.

