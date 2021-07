Google wprowadza do Polski usługę YouTube Shorts

Google wprowadza do Polski wersję beta YouTube Shorts. Jest to usługa umożliwiająca nagrywanie krótkich filmów za pomocą telefonu, udostępniona do tej pory 26 krajach. YouToube Shorts stanie się teraz dostępny globalnie w 100 krajach, w których jest YouTube.

Chociaż krótkie filmy były już widoczne na platformie YouTube, to teraz użytkownicy na całym świecie po raz pierwszy będą mogli uzyskać dostęp do narzędzi do tworzenia Shorts, które obejmują wielosegmentową kamerę umożliwiającą połączenie kilku klipów wideo razem, możliwość nagrywania z muzyką, sterowanie ustawieniami prędkości i nie tylko.

Użytkownicy będą mieli także możliwość pobierania próbek ścieżki dźwiękowej z materiałów opublikowanych na YouTube, czyli z miliardów filmów z całego świata. Oznacza to, że mogą dodać coś od siebie do materiałów, które uwielbiają oglądać na YouTube, i pomóc im dotrzeć do nowych odbiorców. Twórcy zachowają kontrolę nad swoimi materiałami i będą mogli wycofać zgodę, jeśli nie będą chcieli, by ich długie filmy były w ten sposób wykorzystywane.

Ponadto, YouTube wprowadza nowy zestaw funkcji na istniejące i nowe rynki, takie jak:

dodawanie tekstu w konkretnych momentach filmu,

pobieranie próbki ścieżki dźwiękowej z innych Shorts do wykorzystania we własnym filmie,

automatyczne dodawanie napisów,

nagrywanie do 60 sekund za pomocą kamery do Shorts,

dodawanie klipów z galerii telefonu do treści nagranych przy użyciu kamery do Shorts,

dodawanie podstawowych filtrów w celu korekcji kolorów krótkich form - w przyszłości dodanych zostanie więcej efektów.

Chcemy, aby tworzenie Shorts było łatwe i przyjemne. Cały czas pracujemy nad produktem wspólnie z twórcami oraz wykonawcami i zamierzamy wprowadzić więcej funkcji, które użytkownicy będą mogli wypróbować.

– powiedział Todd Sherman, globalny menedżer ds. produktu YouTube Shorts

YouTube współpracuje również z partnerami muzycznymi, dzięki czemu artyści i twórcy mają dostęp do obszernej biblioteki utworów, których mogą używać w swoich krótkich formatach. Użytkownicy mają do dyspozycji katalogi muzyczne od ponad 250 wytwórni i wydawców z całego świata, w tym między innymi od Universal Music Group, Sony Music Entertainment

i Sony Music Publishing, Warner Music Grupa i Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Since Music, Beggars czy Kobalt.

Komfort oglądania na YouTube

Jednym z kluczowych elementów dobrego doświadczenie z produktem jest z jednej strony ułatwienie użytkownikom znalezienia krótkich filmów, które im się podobają, a z drugiej pomoc twórcom w dotarciu do nowych odbiorców. Dlatego YouTube wprowadził już specjalną półkę dla Shorts na stronie głównej, udostępnił nowy odtwarzacz, który pozwala przeglądać filmy

w pionie, oraz dodał kartę Shorts w wersji mobilnej, dającą łatwy dostęp do krótkich formatów za pomocą jednego kliknięcia.

Obecnie odtwarzacz YouTube Shorts przekroczył 6,5 miliarda wyświetleń dziennie na całym świecie.

Shorts zostaną zintegrowane z serwisem YouTube. Na przykład, jeśli użytkownik usłyszy fragment utworu w Shorts, będzie mógł łatwo znaleźć cały utwór, obejrzeć teledysk lub dowiedzieć się więcej o wykonawcy — wszystko to na YouTube.

Wsparcie dla twórców korzystających z urządzeń mobilnych

YouTube pomógł całemu pokoleniu twórców przekształcić ich kreatywność w działalność biznesową i zacząć prowadzić firmy medialne nowej generacji. W ciągu ostatnich 3 lat wypłaciliśmy ponad 30 miliardów dolarów twórcom, artystom i firmom medialnym.

Ponieważ Shorts to nowy sposób oglądania i tworzenia na YouTube, firma szuka różnych sposobów zarabiania na krótkich filmach i nagradzania twórców za ich treści. Niedawno przedstawiła Fundusz YouTube Shorts o wartości 100 mln dolarów, który zostanie rozdysponowany w ciągu 2021 i 2022 roku.

Wiemy, że dopracowanie usługi może trochę potrwać, ale nie możemy się doczekać, aż wypróbujecie YouTube Shorts i pomożecie nam w budowaniu świetnego produktu do tworzenia i oglądania krótkich filmów bezpośrednio na YouTube.

– dodał Todd Sherman

Usługa Shorts w wersji beta będzie dostępna dla wszystkich w Polsce od środy, 14 lipca 2021 roku.

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google