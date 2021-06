Google aktualizuje zabezpieczenia Dysku i YouTube. Może być problem z udostępnionymi łączami

Google szykuje aktualizację zabezpieczeń w usługach YouTube oraz Dysk Google. Będą one miały wpływ na udostępnione linki prowadzące do naszych plików lub niepublicznych filmów, które mogą przestać działać.

W serwisie YouTube każdy film ustawiony jako Niepubliczny jest chroniony przed udostępnieniem w wynikach wyszukiwania i nie jest pokazywany się w sugestiach. Google zaczął w 2017 roku wdrażać zmiany, które uniemożliwiły innym odgadnięcie linków do filmów niepublicznych. Nowa aktualizacja zabezpieczeń ma wprowadzić te zmiany do niepublicznych filmów udostępnionych wcześniej.

Filmy niepubliczne przesłane do serwisu YouTube przed 2017 rokiem będą od 23 lipca tego roku ustawione na Prywatne. Ich twórcy będą mogli przechowywać filmy w takiej postaci, w jakiej są, lub wypełnić specjalny formularz, jeśli chcą zrezygnować ze zmiany. Inną opcją jest ponowne przesłanie filmu zgodnie z nowymi zasadami i ustawienie go jako niepublicznego. Jeśli użytkownik zdecyduje się na ponowne załadowanie filmu, skojarzone z nim dane, takie jak komentarze czy linki nie będą działać.

W przypadku Dysku Google mają zostać zaktualizowane łącza do plików, dzięki czemu te mają być bezpieczniejsze. Może to mieć bezpośredni wpływ na dostęp do określonych plików, więc Google daje użytkownikom Dysku czas do 23 lipca, aby wprowadzić odpowiednie zmiany. Udostępnianie dysku będzie korzystać z klucza zasobów. Osoby, które nie uzyskały dostępu do pliku przed aktualizacją, będą musiały użyć adresu URL z tym kluczem zasobu, podczas gdy wszyscy, którzy uzyskali do niego dostęp przed aktualizacją zabezpieczeń, będą mogli go wyświetlić.

Do 23 lipca tego roku administratorzy Google Workspace będą musieli podjąć odpowiednie działania dotyczące udostępniania plików w organizacjach i firmach. Prywatni użytkownicy Dysku Google 26 lipca mają dostać powiadomienie o dotkniętych zmianami plikach i będą mieli czas do 13 września 2021, by na to odpowiednio zareagować.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Google, BGR