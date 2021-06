Opera w nowej wersji R5 ułatwia telekonferencje i wideorozmowy. Dużo zmian

Najnowsza desktopowa wersja Opery R5 wprowadza kilka ciekawych funkcji. Zmiany obejmują przede wszystkim telekonferencje oraz wideorozmowy – można je wydzielić i trzymać nad innymi kartami przeglądarki. Z kolei funkcja Pinboards to mowy pomysł na udostępnianie zdjęć, linków, filmów na YouTubie czy notatek znajomym. Na tym jednak nie koniec.

Najnowsza wersja desktopowej przeglądarki Opera określana jest przez producenta symbolem “R5”, co ma zapewne odzwierciedlać duże zmiany w programie, choć tak naprawdę w tradycyjnej numeracji jest to podwersja 77.0.4054.146. Ciekawe nowości się jednak pojawiły.

Opera przekonuje, że w okresie pandemicznych restrykcji zmieniły się potrzeby internautów – ważne są między innymi rozmowy wideo oraz dzielenie się plikami.

W Operze R5, kiedy zmieniamy kartę z tej, w której odbywała się rozmowa wideo lub telekonferencja, ta automatycznie przechodzi do oddzielnego pływającego okienka, na wierzchu innych kart. Okno pozostaje zawsze na widoku. Opera pozwala również na zmianę przezroczystości okna , co zapewnia użytkownikom podgląd na cały ekran oraz nieprzerwany kontakt z rozmówcami. Nowa funkcja jest kompatybilna z Google Meet, Zoom oraz Microsoft Teams.

W nowej wersji R5 karta z aktywnym połączeniem wideo jest teraz również oznaczona czerwonym paskiem – staje się dzięki temu łatwo zauważalną. Opera pomyślała również o wciąż gubiących się gąszczu otwartych kart i okien. Te osoby mogą użyć skrótu klawiaturowego CTRL + spacja i znaleźć wideorozmowę lub dowolną inną kartę za pomocą słowa kluczowego. Przeglądarka także wskaże kartę nagrywającą dźwięk z mikrofonu.

Pinboards - nowy sposób na wymianę linków

Nowa funkcja Pinboards pozwala zbierać strony internetowe, obrazy, linki i notatki w formie wirtualnej tablicy i udostępniać je innym osobom - niezależnie od urządzenia, z którego korzystają.

Udostępnianie Pinboards to po prostu szerowanie linka. Oglądający mają dostęp do wszystkiego, co publikuje właściciel danej tablicy, mogą także reagować na treści za pomocą emotikonów. Pinboards działają bez względu na to, z której przeglądarki lub urządzenia są oglądane. Aby korzystać z tej funkcji, nie jest wymagana rejestracja. Ta funkcja jest darmowa dla wszystkich. W celu utworzenia nowej tablicy wystarczy być tylko użytkownikiem Opery.

Nowe możliwości odtwarzacza

Opera jest znana z wbudowanych funkcji na pasku bocznym, takich jak komunikatory społecznościowe zintegrowane z przeglądarką. Przez playera oferuje również dostęp do takich serwisów jak Apple Music, Spotify i YouTube. Teraz opcja odtwarzaczy staje się jeszcze bardziej kompleksowa dzięki integracji z takimi aplikacjami streamingowymi jak: Deezer, Tidal, SoundCloud i Gaana.

Także sama funkcja odtwarzacza została ulepszona o dodatkowe kontrolki. Teraz wystarczy najechać kursorem na ikonę odtwarzacza na pasku bocznym, aby wyświetlić okienko z takimi przyciskami jak: pomiń, odtwórz, wstrzymaj lub przeciągnąć oś czasu odtwarzania bez konieczności otwierania dodatkowych paneli.

Ogarniacz kart

Przeglądarka nie byłaby przeglądarką bez bałaganu w kartach. Dla miłośników kart Opera przygotowała funkcję wyszukiwania w kartach, która pozwala im znaleźć tę konkretną, wpisując jedynie słowo kluczowe. Wyszukiwanie można otworzyć za pomocą skrótu CTRL + spacja. Wyszukiwarka sprawdza zarówno tytuły kart, jak i zawartość stron.

Synchronizując przeglądarki za pomocą konta użytkownika, funkcja wyszukiwania wyświetli również karty otwarte na innych urządzeniach. Od teraz Opera będzie również wskazywać zduplikowane karty.

Nowe motywy

W wersji R5 Opera poprawia również swój wygląd, wszystko dzięki specjalnemu dla tej edycji zestawowi nowych tapet – zarówno ciemnych, jak i jasnych.

Źródło zdjęć: Opera

Źródło tekstu: Opera