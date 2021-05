Microsoft Edge 91 ma być najwydajniejszą przeglądarką w systemie Windows 10

Microsoft szykuje aktualizację swojej przeglądarki internetowej Edge do wersji 91. Ma to być najbardziej wydajna przeglądarka w systemie Windows 10.

Konferencja Microsoft Biuld 2021 to okazja do przekazania nowych informacji na temat oprogramowania amerykańskiego giganta. Jeszcze w tym tygodniu do użytkowników Windowsa 10 ma trafić przeglądarka Edge w wersji 91. Po aktualizacji program ten ma być najwydajniejszą przeglądarką internetową w systemie Windows 10. Tak przynajmniej oznajmił Microsoft.

Microsoft Edge ma uzyskać poprawę wydajności dzięki dwóm funkcjom. Pierwsza, startup boost, przyspieszy start programu, ładując jego niektóre podstawowe procesy w tle. Prawdopodobnie już chwilę po starcie Windowsa 10 przeglądarka Edge będzie w jakimś stopniu przygotowana do pracy, a jej uruchomienie będzie wymagało załadowania do pamięci mniejszej liczby komponentów oraz pokazania interfejsu.

Druga funkcja, sleeping tabs, ma pomóc zaoszczędzić nawet 82% pamięci, usypiając nieaktywne karty przeglądarki. Gdy karta zostanie uśpiona, Edge ma natychmiast wstrzymywać reklamy na niej wyświetlane, oszczędzając w ten sposób zasoby komputera. Są też inne zmiany w przeglądarce ("pod maską").

Źródło tekstu: Neowin