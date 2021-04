Microsoft wprowadza tryb dziecięcy do przeglądarki Edge

Boisz się, że Twoje dziecko korzystając z Internetu zobaczy treści nieodpowiednie dla niego? Z pomocą może przyjść Kids Mode, czyli tryb dziecięcy w przeglądarce Microsoft Edge.

Microsoft jakiś czas temu porzucił swój własny silnik do przeglądania Internetu i sięgnął po najpopularniejsze rozwiązanie, czyli Chromium. Nowa przeglądarka Edge od tego czasu zyskuje na popularności, a nowi użytkownicy mają być przyciągani między innymi nowymi funkcjami, które pojawiają się w tym oprogramowaniu. Teraz Microsoft kieruje się w stronę najmłodszych użytkowników globalnej sieci.

Zobacz: Microsoft testuje Edge Chromium na Xboksach. Na konsolach zadziała Google Stadia

Zobacz: Nowy Microsoft Edge z widżetami, wyszukiwarką kart i nowym menu

Amerykański gigant ogłosił udostępnienie nowej funkcji o nazwie Kids Mode, czyli trybu dziecięcego. Jego zadaniem jest ochrona najmłodszych przed nieodpowiednimi dla nich treściami, pochodzącymi z Internetu. Nowa funkcja ma sprawić, że dzieci będą bezpieczniejsze, a rodzice spokojniejsi.

Kids Mode – jak uruchomić?

Przede wszystkim należy zaktualizować przeglądarkę Microsoft Edge do najnowszej wersji (90). Gdy tego dokonamy, nową funkcję znajdziemy po kliknięciu ikony swojego profilu w prawym górnym rogu przeglądarki. Z rozwiniętej listy wybieramy opcję "Przeglądaj w trybie dla dzieci", a następnie wskazujemy przedział wiekowy, odpowiedni dla naszego dziecka. Do wyboru są dwie opcje: 5-8 lat i 9-12 lat. I to tyle, niczego więcej nie musimy konfigurować.

Przy wyjściu z trybu dziecięcego, rodzic musi się ponownie uwierzytelnić. Kids Mode nie synchronizuje się razem z profilem rodzica.

Nowa funkcja jest dostępna zarówno dla użytkowników przeglądarki Microsoft Edge na systemie Windows 10, ja i dla posiadaczy sprzętu firmy Apple z systemem macOS.

Zobacz: Chrome 90 wprowadza kluczową funkcję bezpieczeństwa

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które nie powinny Ci umknąć w tym tygodniu – część 49

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Microsoft