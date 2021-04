Chrome 90 wprowadza kluczową funkcję bezpieczeństwa

Google wypuściło najnowszą wersję swojej przeglądarki, czyli Chrome 90. Wprowadza ona kilka nowości, w tym bardzo ważną funkcję pod względem bezpieczeństwa.

Chrome to najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. Tym ciekawsza jest informacja o zaktualizowaniu jej stabilnego wydania do wersji oznaczonej jako Chrome 90. Ta wprowadza kilka kluczowych zmian, które dotyczą między innymi bezpieczeństwa, wydajności oraz jakości połączeń wideo.

Chrome 90 domyślnie wykorzysta HTTPS

Pierwsza i prawdopodobnie najważniejsza zmiana dotyczy domyślnej obsługi protokołu HTTPS, o ile ten będzie obsługiwany przez daną stronę internetową. Wiele witryn wprowadziło już obsługę szybszego i bezpieczniejszego rozwiązania, ale cały czas domyślnie wykorzystują HTTP. Chrome 90 niejako wymusi przełączenie na HTTPS. Jeśli okaże się to niemożliwe, to przeglądarka skorzysta z HTTP.

Kolejne nowości dotyczą między innymi kodeku AV1. Ten został zoptymalizowany pod kątem aplikacji wykorzystujących WebRTC, czyli np. programów do wideokonferencji. W praktyce ma się to przełożyć na bardziej stabilne połączenie nawet przy wolniejszym transferze danych. Oprócz tego Chrome 90 wprowadza kilka nowości we właściwościach CSS, nową implementację Shadow DOM, a także nowy mechanizm kopiowania i wklejania plików, który wymaga jednak aktywowania w ustawieniach. Wszystkie zmiany są opisywane na poniższym wideo:

