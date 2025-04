Intel chwali się litografią 14A. Czekają nas wysokie taktowania

Podczas konferencji Intel Foundry Direct 2025 w San Jose (USA) zdradzono pierwsze oficjalne dane dotyczące nadchodzącej litografii Intel 14A, której produkcja ma ruszyć w 2027 roku. Producent zapowiada do 35% niższy pobór mocy lub wzrost wydajności per wat do 20% względem obecnego procesu 18A. Kluczową rolę odegra tu technologia PowerDirect.