Przygotuj się na majówkę. Tych promocji w Media Expert nie można przegapić

Za oknem piękna wiosenna aura, a w Media Expert trwa Turbo Wyprzedaż. Przecenione zostały dziesiątki produktów z praktycznie wszystkich kategorii. Ot, takie małe kwietniowe Black Friday. Jeśli planowaliście w najbliższym czasie zakupy szeroko pojętej elektroniki, koniecznie musicie tam zajrzeć.

A jeśli nie macie pomysłu, od czego zacząć poszukiwania, to przychodzimy z pomocą. Poniżej wybraliśmy kilka najciekawszych naszym zdaniem ofert.

Telewizor Philips 55PUS8009

Jeśli myślicie o wymianie telewizora, tej okazji nie możecie przegapić. W ramach Turbo Wyprzedaży w okazyjnej cenie można kupić model Philips 55PUS8009.

To niedrogi telewizor 4K z ekranem o przekątnej 55”. Świetnie sprawdzi się podczas filmowych seansów oraz grania na konsoli. Nie zabrakło tu obsługi technologii Dolby Atmos oraz funkcji smart, do których dostęp uzyskamy za pośrednictwem systemu Titan OS. Ten ostatni pozwoli nam także korzystać ze wszystkich najpopularniejszych platform streamingowych, takich jak Netflix czy Disney+.

Ale prawdziwym asem w rękawie Philipsa jest technologia Ambilight. Rozbudowany system podświetlenia na bieżąco dopasowuje się do treści wyświetlanych na ekranie, gwarantując immersję na poziomie niespotykanym w telewizorach innych producentów. Kupisz go za 1999 zł z kodem TW2004-080525.

Tablet Acer Iconia Tab P10

Szukacie niedrogiego tabletu dla dziecka? A może sami rozglądacie się za sprzętem, na którym można wygodnie obejrzeć przed snem kilka odcinków ulubionego serialu? W jednym i drugim przypadku sprawdzi się Acer Iconia P10.

To przystępny cenowo tablet o rozsądnej specyfikacji. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 10,4” i rozdzielczości 2000 x 1200. Jego sercem jest procesor MediaTek Helio G99, a do tego dostajemy 6 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Ot, parametry w sam raz, by wygodnie przeglądać Internet, porobić jakieś notatki czy pograć w mniej wymagające gry. Do tego całość pracuje pod kontrolą Androida 14, co oznacza dostęp do bogatej biblioteki aplikacji dostępnych w Sklepie Play.

Mówiąc krótko, jeśli przymierzacie się do zakupu tabletu, ale nie uśmiecha się Wam wydawanie kilku tysięcy złotych, Acer Iconia Tab P10 będzie dobrym wyborem. To także ciekawa propozycja na prezent w kontekście nadchodzącego sezonu komunijnego. Kupicie go za 749 zł z kodem TW2504-020525.

Odkurzacz Hisense HVC646630A

Niby na wiosenne porządki trochę późno, ale jeśli widmo bałaganu cały czas gdzieś nad Wami wisi, to mam dobrą wiadomość – pomoc jest w drodze. To znaczy, nie tyle „w drodze”, co „w promocji”. Mam tu na myśli odkurzacz Hisense HVC646630A.

To odkurzacz pionowy o mocy 330 W. Wystarczy do komfortowego wysprzątania całego mieszkania, a dzięki bogatemu zestawowi końcówek i akcesoriów sprawdzi się w wielu sytuacjach, gdzie tradycyjne konstrukcje workowe by nie podołały.

Sporym plusem tego konkretnego modelu jest wytrzymały akumulator. W trybie Eco ma on pozwalać nawet na 60 minut nieprzerwanej pracy. Do tego na czas ładowania bez problemu możemy go wymontować, dzięki czemu sam odkurzacz nie musi być uwiązany do gniazdka, tylko np. schowany w szafie. Kupicie go za 777 zł z kodem TW2004-080525.

Laptop HP 15s-fq5533nw

Dla osób szukających niedrogiego laptopa także znajdzie się ciekawa propozycja. W Turbo Wyprzedaży można zgarnąć HP 15s-fq5533nw.

Na pokładzie znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 15,6” i rozdzielczości 1920x1080, procesor Intel Core i5-1235U oraz 16 GB RAM. Jako sprzęt do nauki czy przeglądania Internetu taka maszyna sprawdzi się z nawiązką. Plusem jest także niska masa urządzenia rzędu 1,7 kg.

To dobra oferta dla użytkowników, którzy po prostu potrzebują przyzwoitego laptopa. Z HP 15s-fq5533nw będą zadowoleni. Kupicie go za 1999 zł z kodem TW2004-080525.

Air fryer Götze & Jensen AF800K

Z kategorii sprzętów modnych i praktycznych – może to dobry moment na zakup air fryera? Szczególnie, że do zgarnięcia jest Götze & Jensen AF800K w bardzo fajnej cenie.

O zaletach air fryera chyba nie trzeba w dzisiejszych czasach nikogo przekonywać. To piekielnie uniwersalny sprzęt, w którym przygotujemy masę pysznych potraw. To także sposób na zdrowsze gotowanie – głównie przez fakt, że pozwala na smażenie bez dodatku tłuszczu.

Z kolei sam Götze & Jensen AF800K to model z wyższej półki. Urządzenie może się pochwalić mocą rzędu 1800 W i pojemnością misy rzędu 8 litrów. Dzięki wbudowanej kamerze urządzenie samo rozpoznaje rodzaj jedzenia i automatycznie dobiera odpowiedni program gotowania (oczywiście nie musimy z tego korzystać – nadal mamy dostęp do manualnych ustawień). Praktycznym gadżetem jest także okienko, dzięki któremu możemy na bieżąco sprawdzać, czy nasze frytki zdążyły się już perfekcyjnie zarumienić. Kupicie go za 799 zł z kodem TW2004-080525.