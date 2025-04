Google poszedł po rozum do głowy. Chodzi o Mapy

Po tym, jak niemal rok temu zakładka "Eksploruj" (Explore) przeszła na system "arkuszy" z zaokrąglonymi rogami, pozwalając użytkownikom na jednoczesne przeglądanie informacji i mapy, przyszedł czas na kolejne sekcje. Teraz, w najnowszej aktualizacji, podobne rozwiązanie zastosowano dla zakładek "Ty" (You) oraz "Współtwórz" (Contribute).

Lepsze Mapy Google

Nowy wygląd zakładek "Ty" i "Współtwórz" jest już wdrażany w stabilnej wersji aplikacji Google Maps dla Androida, oznaczonej numerem 25.16.06. W przyszłości podobne ulepszenie interfejsu ma trafić również do wersji Google Maps na iOS oraz iPadOS.

Kluczową zaletą nowego rozwiązania jest możliwość szybkiego powrotu do widoku mapy. Zamiast konieczności cofania się, użytkownicy będą mogli po prostu przesunąć arkusz w dół, aby ponownie przejść do widoku mapy. To znaczne ułatwienie, szczególnie w trakcie podróży.