Biedronka wypaliła z armaty. Elektronika za pół ceny

W sklepie internetowym Biedronka Home trwają właśnie wyprzedaże flash deal. Zaledwie przez tydzień klienci mają okazję kupić przecenioną elektronikę w cenach niższych od 30 do nawet 47 proc. Do wyboru są cztery urządzenia.

Promocja na elektronikę w Biedronka Home

Kolejny produkt to wideorejestrator iZeeker iD240. Pozwala on na rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Można nim sterować zdalnie, za pomocą aplikacji mobilnej. Ma też g-sensor, który potrafi automatycznie wykryć kolizję i zabezpieczyć najnowsze nagranie. Cena została obniżona z 219 na 119 zł.

Trzeci produkt to odtwarzacz multimedialny Blaupunkt TV Box B-Stream z systemem Android TV. Pozwala on na instalowanie tysięcy aplikacji ze Sklepu Play. Do tego obsługuje rozdzielczość 4K, a także obraz o szerokim zakresie tonalnym (HDR+). We wnętrzu urządzenia znajduje się układ Amlogic S905Y2 z procesorem Cortex-A53, grafiką Mali‑G31, 2 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci flash. W zestawie z urządzeniem jest pilot bezprzewodowy. Cena to 209 zł zamiast standardowych 329 zł.