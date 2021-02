Nowy Microsoft Edge z widżetami, wyszukiwarką kart i nowym menu

Microsoft pracuje nad trzema nowymi funkcjami w swojej przeglądarce internetowej. Możemy się spodziewać widżetów, menu rozszerzeń oraz wyszukiwarki otwartych kart.

Największym graczem na rynku przeglądarek internetowych jest Google Chrome, jednak na drugim miejscu znajduje się właśnie Microsoft Edge. Dystans jaki dzieli obie przeglądarki jest duży, nie oznacza to jednak, że Microsoft nie stara się go zmniejszyć. W najnowszej wersji pomogą w tym trzy nowe funkcje. Pierwszą z nich będzie większe zintegrowanie z Windowsem 10, które zaowocuje widżetami. Microsoft pracuje nad spersonalizowanym widżetem, który dzięki informacjom z MSN czy Binga będzie podawał nam interesujące nas informacje z np. sektora sportu, biznesu czy pogody.

Będzie on działał na pulpicie dzięki Edge'owi, ale nie będzie wymagał wiecznie otwartej przeglądarki. Będzie to pierwszy widżet, ale z całą pewnością nie będzie on jedyny. Osoby, które korzystają z wielu otwartych kart naraz będą mogły ułatwić sobie życie dzięki wyszukiwarce otwartych kart. Nie zabraknie również menu rozszerzeń, które ułatwi zarządzanie różnorakimi dodatkami do przeglądarki. Oczywiście nadal będzie można je w tradycyjny sposób przypiąć do paska.

Zobacz: Microsoft Surface Pro 8 ma się pojawić jesienią

Zobacz: Edge - poznaj listę przyszłych funkcji przeglądarki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: windowslatest, wł