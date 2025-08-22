Lenovo: pokaż świadectwo, dostaniesz dobrą zniżkę. Słuchawki za darmo

Marka Lenovo przygotowała dwie promocje z myślą o nadchodzącym nowym roku szkolnym. Do 13 września każdy uczeń, który pochwali się swoim świadectwem w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie, uzyska 15% zniżki na zakupy powyżej 1000 zł.

Z kolei do 30 września 2025 przy zakupie wybranego tabletu każdy ma szansę otrzymać w prezencie słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds. Oferta ze słuchawkami obowiązuje u partnerów promocji na terenie całej Polski.

Pochwal się świadectwem

Aby skorzystać z pierwszej promocji, wystarczy odwiedzić Showroom Lenovo i Motorola do 13 września i pokazać świadectwo szkolne za rok 2024/2025. Każdy uczeń, niezależnie od uzyskanej średniej ocen, może otrzymać 15-procentową zniżkę na całe portfolio marek Lenovo i Motorola przy zakupie powyżej 1000 zł.

Promocja jest ważna wyłącznie w nowo otwartym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ulicy Świętokrzyskiej). Na miejscu można przetestować urządzenia obu marek: od laptopów, po stacje robocze, akcesoria, tablety, smartfony i monitory. Dodatkowo, w Showroomie można skorzystać z rady ekspertów, którzy pomogą dobrać idealnie dopasowany do potrzeb model.

Promocją objęte są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Showroomu. Regulamin można znaleźć na stronie producenta.

Słuchawki do nauki i rozrywki w prezencie

Z myślą o uczniach, którzy potrzebują lekkiego, przenośnego i wszechstronnego tabletu, Lenovo przygotowało drugą promocję: przy zakupie wybranego modelu można otrzymać słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds gratis. W ofercie uwzględnione są m.in. Lenovo Yoga Tab Plus, Lenovo Idea Tab Pro, Lenovo Idea Tab, Lenovo Tab Plus i Lenovo Tab M11.

Aby skorzystać z promocji, należy w dniach 22 sierpnia - 30 września 2025 r. kupić tablet objęty ofertą, a następnie zarejestrować kod kreskowy i numer seryjny w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od zakupu. Oferta dostępna jest u partnerów promocji: Delkom, eLenovo.pl, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, Play, RTV Euro AGD, sferis.pl i x-kom.