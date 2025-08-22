Sprzęt

Lenovo: pokaż świadectwo, dostaniesz dobrą zniżkę. Słuchawki za darmo

Lenovo startuje z nowymi promocjami z okazji zbliżającego się roku szkolnego. Producent zaprasza do swojego salonu, gdzie na uczniów czeka zniżka. A dla wszystkich kupujących wybrane tablety przygotowano darmowe słuchawki.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:24
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lenovo: pokaż świadectwo, dostaniesz dobrą zniżkę. Słuchawki za darmo

Marka Lenovo przygotowała dwie promocje z myślą o nadchodzącym nowym roku szkolnym. Do 13 września każdy uczeń, który pochwali się swoim świadectwem w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie, uzyska 15% zniżki na zakupy powyżej 1000 zł. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Z kolei do 30 września 2025 przy zakupie wybranego tabletu każdy ma szansę otrzymać w prezencie słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds. Oferta ze słuchawkami obowiązuje u partnerów promocji na terenie całej Polski.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet LENOVO Tab K11 Plus 11.45" 6/128GB Wi-Fi Szary
Tablet LENOVO Tab K11 Plus 11.45" 6/128GB Wi-Fi Szary
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Tablet LENOVO Tab 10.1" 4/128GB LTE Wi-Fi Szary
Tablet LENOVO Tab 10.1" 4/128GB LTE Wi-Fi Szary
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Tablet LENOVO Tab K11 Enhanced Edition 11" 8/128GB Wi-Fi Szary + Rysik
Tablet LENOVO Tab K11 Enhanced Edition 11" 8/128GB Wi-Fi Szary + Rysik
0 zł
949 zł - najniższa cena
Kup teraz 949 zł
Advertisement

Pochwal się świadectwem

Aby skorzystać z pierwszej promocji, wystarczy odwiedzić Showroom Lenovo i Motorola do 13 września i pokazać świadectwo szkolne za rok 2024/2025. Każdy uczeń, niezależnie od uzyskanej średniej ocen, może otrzymać 15-procentową zniżkę na całe portfolio marek Lenovo i Motorola przy zakupie powyżej 1000 zł. 

Promocja jest ważna wyłącznie w nowo otwartym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ulicy Świętokrzyskiej). Na miejscu można przetestować urządzenia obu marek: od laptopów, po stacje robocze, akcesoria, tablety, smartfony i monitory. Dodatkowo, w Showroomie można skorzystać z rady ekspertów, którzy pomogą dobrać idealnie dopasowany do potrzeb model.

Lenovo: pokaż świadectwo, dostaniesz dobrą zniżkę. Słuchawki za darmo

Promocją objęte są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Showroomu. Regulamin można znaleźć na stronie producenta.

Słuchawki do nauki i rozrywki w prezencie 

Z myślą o uczniach, którzy potrzebują lekkiego, przenośnego i wszechstronnego tabletu, Lenovo przygotowało drugą promocję: przy zakupie wybranego modelu można otrzymać słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds gratis. W ofercie uwzględnione są m.in. Lenovo Yoga Tab Plus, Lenovo Idea Tab Pro, Lenovo Idea Tab, Lenovo Tab Plus i Lenovo Tab M11.

Lenovo: pokaż świadectwo, dostaniesz dobrą zniżkę. Słuchawki za darmo

Aby skorzystać z promocji, należy w dniach 22 sierpnia - 30 września 2025 r. kupić tablet objęty ofertą, a następnie zarejestrować kod kreskowy i numer seryjny w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14 dni od zakupu. Oferta dostępna jest u partnerów promocji: Delkom, eLenovo.pl, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, Play, RTV Euro AGD, sferis.pl i x-kom.

Więcej szczegółów na stroniehttps://lenovopolska.pl/backtoschool.

Zobacz: Takiej wtopy Amerykanie nie mieli od lat. Testy dronów fiaskiem

Image
telepolis
lenovo showroom Lenovo i Motorola Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds
Zródła zdjęć: Lenovo
Źródła tekstu: Lenovo